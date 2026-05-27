Rynki "Dolar może się jeszcze umocnić". Rynek dostrzega potencjał Oprac. Paulina Karpińska

Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki

W pierwszej połowie ubiegłego roku dolar osłabił się o niemal 11 proc. Od tego czasu porusza się jednak w wąskim przedziale wahań, rozczarowując zarówno tych, którzy liczyli na dalsze spadki, jak i tych oczekujących wyraźnego odbicia.

Ekspert: dolar może się jeszcze umocnić

Inwestorzy uważnie śledzą kierunek notowań dolara, biorąc pod uwagę jego kluczową rolę w globalnym systemie finansowym.

Słabszy dolar sprzyja zyskom amerykańskich eksporterów, ponieważ zwiększa wartość przychodów uzyskiwanych za granicą po ich przeliczeniu na USD. Sprawia też, że zagraniczne aktywa stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów z USA, którzy korzystają dodatkowo na efektach kursowych.

Odwrotnie dzieje się w przypadku umocnienia dolara. Import staje się tańszy (o ile wysokie cła tego nie niwelują), natomiast inwestycje zagraniczne przynoszą niższe zwroty po przeliczeniu na amerykańską walutę.

- Jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie, a Fed zasygnalizuje dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, dolar może się jeszcze umocnić - ocenił Thierry Wizman, globalny strateg ds. walut i stóp procentowych w Macquarie Group. - Myślę, że może nastąpić małe przełamanie - dodał.

Siła amerykańskiej waluty

Indeks dolara (DXY), który mierzy siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka sześciu głównych walut, wzrósł o blisko 1,5 proc. od 27 lutego - dnia poprzedzającego amerykańsko-izraelskie uderzenia na Iran.

Ostatnio indeks był notowany na poziomie 99,13, nieco poniżej 101 punktów, które od około roku wyznaczają górne ograniczenie pięciopunktowego przedziału wahań.

Inwestorzy wskazują, że wyprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych podniosła rentowności, co może przełożyć się na wyższe potencjalne stopy zwrotu z dolara. Jednocześnie rosną obawy, że wzrost cen ropy wywołany amerykańsko-izraelskim konfliktem z Iranem podbije inflację.

W ostatnich dniach rentowności nieco spadły, ponieważ nadzieje na przełom w negocjacjach dotyczących ponownego otwarcia cieśniny Ormuz złagodziły obawy inflacyjne inwestorów. Mimo to pozostają one wyraźnie powyżej poziomów sprzed wybuchu konfliktu.

Rentowność obligacji a dolar

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA - będących punktem odniesienia dla oprocentowania kredytów hipotecznych i szerzej kosztów finansowania - wzrosła o około 50 punktów bazowych od początku wojny z Iranem pod koniec lutego.

Rentowność obligacji 2-letnich, która najściślej odzwierciedla oczekiwania wobec stóp Fed i jest szczególnie obserwowana przez traderów walutowych, wzrosła o blisko 70 punktów bazowych.

Jak wyjaśnia Reuters, wyższe rentowności zwiększają atrakcyjność dolara, a inwestorzy widzą przestrzeń do dalszego umocnienia amerykańskiej waluty.

Rentowności obligacji wzrosły także w Europie i Azji. Jednak to dolar jest walutą używaną w globalnym handlu ropą i gazem, a gospodarka USA okazała się bardziej odporna na szok energetyczny. Daje to dolarowi przewagę nad innymi walutami, zwłaszcza euro.

- Myślę, że dopóki dane będą uzasadniać rozszerzanie się różnicy na korzyść dolara względem Europy czy Japonii, naturalnym kierunkiem dla dolara jest dalsze umacnianie - powiedział Shahab Jalinoos, szef działu analiz walut G10 w UBS.

Łagodniejsze nastawienie do dolara

Nawet inwestorzy, którzy w dłuższym terminie pozostają nastawieni negatywnie wobec dolara - wskazując na strukturalne problemy, takie jak deficyt budżetowy czy wysokie wyceny - w krótkim okresie złagodzili swoje stanowisko.

- Nasze ogólne nastawienie do dolara było raczej negatywne (...) ale taktycznie jesteśmy obecnie bliżej neutralnego - powiedział Ugo Lancioni, szef działu walut globalnych w Neuberger Berman.

Obawy o inflację

Jednym z głównych czynników wzrostu rentowności - które rosną, gdy ceny obligacji spadają - jest zwiększenie oczekiwań inflacyjnych napędzane wyższymi cenami ropy. Rosnąca inflacja obniża atrakcyjność instrumentów o stałym dochodzie, co skłania inwestorów do żądania wyższych rentowności.

- W zasadzie nie widać końca kryzysu, a jednocześnie pojawiają się dowody na to, że presja inflacyjna zaczyna być widoczna w danych. Coraz trudniej jest zignorować ten początkowy szok - powiedział Oliver Shale, specjalista inwestycyjny ds. USA w brytyjskiej firmie zarządzającej aktywami Ruffer Investments.

Najnowsze dane wzmocniły przekonanie, że presja cenowa nie słabnie tak szybko, jak oczekiwały rynki. Rynkowe miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, tzw. break-even, wzrosły na początku miesiąca do najwyższego poziomu od trzech lat - 2,508 proc. dla 10-letnich obligacji referencyjnych, a ostatnio wynosiły 2,4 proc.

- W ostatnich tygodniach taktycznie nieznacznie zwiększyliśmy udział dolara w portfelu - powiedział Shale, dodając, że w dłuższym terminie pozostaje sceptyczny wobec siły amerykańskiej waluty.

Fed pod lupą

Nowy przewodniczący Fed Kevin Warsh od dawna był postrzegany jako zwolennik obniżek stóp procentowych, jednak rosnące oczekiwania inflacyjne sprawiły, że taki scenariusz stał się mniej prawdopodobny.

- Obecnie zakładam, że Fed w najbliższych tygodniach przyjmie bardziej jastrzębie nastawienie - powiedział Wizman z Macquarie. Najbliższe posiedzenie FOMC zaplanowano na 16–17 czerwca.

Jak wskazują inwestorzy, wojna z Iranem pozostaje największą niewiadomą. Trwałe rozwiązanie konfliktu byłoby największym wyzwaniem dla dolara, ponieważ jednocześnie obniżyłoby oczekiwania inflacyjne i zmniejszyło popyt na bezpieczne aktywa. Na razie inwestorzy niechętnie stawiają przeciwko amerykańskiej walucie.

- Trudno przewidzieć rozwój sytuacji geopolitycznej, ale najmniejszy opór wskazuje naszym zdaniem na dalsze umocnienie dolara wobec nisko oprocentowanych walut, takich jak jen czy euro - powiedział Jalinoos z UBS.

