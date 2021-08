Inflacja najwyższa od 20 lat, złoty zyskuje na wartości

Złoty zyskuje na wartości po wtorkowym odczycie inflacji. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen w Polsce w sierpniu wyniósł 5,4 procent i był najwyższy od 20 lat. Zdaniem ekspertów zwiększa to presję na Radę Polityki Pieniężnej w sprawie podwyżki stóp procentowych, które są obecnie na najniższym w historii poziomie.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, inflacja w sierpniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,4 procent rok do roku. Ostatni raz inflacja była wyższa w czerwcu 2001 roku, gdy wynosiła 6,2 procent. W lipcu 2001 wzrost cen w Polsce był na poziomie 5,2 procent. Miesiąc temu wzrost cen wynosił 5 procent.

Kursy walut. Złoty zyskuje po danych o inflacji

We wtorek ok godziny 11.00 za jedno euro trzeba było płacić ok 4,54 zł (-0,4 proc.), za dolara 3,84 (-0,6 proc.), za franka szwajcarskiego 4,2 zł (-0,3 proc.), a za funta 5,28 zł (-0,6 proc.).