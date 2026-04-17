Rynki Kryzysy okazują się "świetnymi okazjami do zakupów". Historyczny wynik na Wall Street Paulina Karpińska |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 48.578,72 pkt., S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 7.041,28 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,36 proc. do 24.102,70 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,20 proc. i wynosi 2.719,19 pkt., Indeks VIX traci 1,38 proc. do 17,92 pkt.

Przedłużenie zawieszani broni pomiędzy USA a Iranem

Prezydent Donald Trump potwierdził, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Dodał, że Izrael i Liban uzgodniły 10-dniowe zawieszenie broni, które rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu wschodniego.

Przewodniczący irańskiego parlamentu powiedział, że kluczowym warunkiem rozpoczęcia negocjacji wojennych z Iranem jest wstrzymanie przez Izrael ataków na Liban.

Trump powiedział w nagranym wcześniej wywiadzie dla Fox Business, wyemitowanym w środę, że wojna z Iranem jest "bardzo bliska zakończenia" i stwierdził, że Teheran "bardzo chce zawrzeć porozumienie". Waszyngton i Teheran rozważają drugą rundę negocjacji, ale oficjalnie jeszcze nic nie zostało zaplanowane. Tak przynajmniej twierdzi urzędnik Białego Domu, który poprosił o zachowanie anonimowości, aby móc omawiać wewnętrzne plany administracji.

Reakcja nowojorskiej giełdy. "Nie ma premii za ryzyko"

W ostatnich dniach akcje rosły w nadziei na ostateczne zawarcie pokoju między USA a Iranem. Indeks S&P 500 rozpoczął tydzień od zniwelowania wszystkich strat poniesionych od początku wojny z Iranem.

Zarówno S&P 500, jak i Nasdaq osiągnęły w środę kluczowe kamienie milowe - pierwszy z nich po raz pierwszy zamknął się powyżej 7 tys. punktów, a drugi po raz pierwszy zamknął się powyżej 24 tys. punktów. Był to również jedenasty z rzędu dzień wzrostów Nasdaqa - najdłuższa seria wzrostów od 8 listopada 2021 r.

- Na rynkach finansowych praktycznie nie ma premii za ryzyko, która byłaby uwzględniana w cenach powiedział Andrew Chorlton, CIO w M&G Investments.

Z kolei zdaniem Eda Yardeniego, CIS, założyciela Yardeni Research, "historia kryzysów geopolitycznych pokazuje, że okazują się one świetnymi okazjami do zakupów". - Właściwie znajdujemy się teraz w takiej sytuacji - powiedział.

Analityk: będziemy musieli przetrwać kilka kwartałów

Ale nawet jeśli porozumienie pokojowe między USA a Iranem dojdzie w niedalekiej przyszłości, jak przewidują inwestorzy, na rynkach nadal może panować pewna zmienność ze względu na potencjalny wpływ wojny na gospodarkę USA.

- Będziemy musieli przetrwać kilka kwartałów poniżej oczekiwań PKB - powiedział Rob Williams, główny strateg inwestycyjny w Sage Advisory.

Jak dodał, "wszyscy po prostu czekali, aż Iran jakoś się ułoży i to będzie duży plus, ale gospodarka wciąż utrzymuje się na poziomie 2 proc." - Prawdopodobnie przez kilka kwartałów będziemy mieli poniżej 2 proc. wzrostu. Nie wiem, czy rynki są na to przygotowane - stwierdził.

Zdaniem Lisy Shalett, dyrektorki ds. inwestycji w Morgan Stanley Wealth Management, "rynki nauczyły się przewidywać zmiany po agresywnych groźbach politycznych". - To nie tyle samozadowolenie, co adaptacja. Trwające negocjacje mogą przynieść więcej zwrotów akcji i sprzecznych informacji, co sprawi, że warunki handlowe będą nadal niebezpieczne - zaznaczyła.

Wyniki finansowe kluczowych spółek. "Poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona"

W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się sezon publikacji wyników kwartalnych przez spółki. Bazowy zysk na akcję PepsiCo. w pierwszym kwartale wyniósł 1,61 USD. Oczekiwano 1,55 USD.Przychody netto spółki wyniosły 19,44 mld USD, wobec oczekiwanych 18,94 mld USD.

Większość banków, które w tym tygodniu opublikowały wyniki finansowe, przekroczyła szacunki, wskazując, że konsumenci pozostają w dobrej kondycji finansowej, co łagodzi obawy o siłę napędową amerykańskiej gospodarki.

- W związku z zakładami, że szczyt eskalacji wojennej już minął, a ryzyko geopolityczne spada, inwestorzy zdecydowali, że nie chcą stracić ani kawałka z tego wzrostu zysków. Wzrost głównych indeksów amerykańskich w tym miesiącu był wręcz niezwykły. Ryzyko polega na tym, że poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona - powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynku finansowego w Capital.com.

Dane z amerykańskiej gospodarki

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 207 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 213 tys. wobec 218 tys. poprzednio, po korekcie.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,818 mln w tygodniu, który skończył się 4 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,81 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,787 mln, po korekcie z 1,794 mln.

Produkcja przemysłowa w USA w marcu spadła o 0,5 w skali miesiąca. Oczekiwano, że produkcja wzrośnie o 0,1 proc. mdm wobec wzrostu o 0,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,2 proc.

Przetwórstwo przemysłowe spadło o 0,1 proc. mdm. Prognozowano, że przetwórstwo wzrośnie o 0,1 proc., wobec +0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,2 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkują o 2,41 proc. do 93,49 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent rosną o 2,19 proc. do 90,06 USD/b.

OGLĄDAJ: TVN24 HD