Rynki WIG20 zamknął sesję na historycznym szczycie

Analityk giełdowy o zawieszeniu notowań na GPW Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Niepobite przez kilkanaście lat historyczne maksimum indeksu WIG20, ustanowione zostało podczas hossy w 2007 roku i wyniosło 3 940,53 pkt. Był to rekord śródsesyjny (intraday), ustanowiony 29 października 2007 roku. Z kolei najwyższy niepobity przez wiele lat poziom zamknięcia zanotowany był również tego samego dnia i wyniósł 3 917,87 pkt.

Po blisko 19 latach oczekiwania ten rekord został oficjalnie przełamany w piątek, 31 lipca 2026 r. WIG20 ustanowił najwyższy w historii poziom zamknięcia, który wyniósł 3 920,26 pkt. Z kolei w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 r., przebity został również rekord śródsesyjny z 2007 roku, wyznaczając nowe historyczne maksimum na poziomie 3 963,21 pkt.

Z kolei indeks WIG, który obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW, i notuje kolejne rekordy od niemal trzech lat, zyskał na zamknięciu w poniedziałek 0,7 proc., rosnąc do 148 428,28 pkt.

Kluczowe sektory

Liderem trwającej od jesieni 2022 roku hossy jest sektor bankowy, gdyż wysokie stopy procentowe i rekordowe marże odsetkowe sprawiły, że wyniki banków poszybowały w górę.

Alior Bank oraz mBank w szczytowych momentach wyznaczyły wzrosty przekraczające 200–300 proc. od dołków z października 2022 r. Z kolei PKO BP i Bank Pekao - największe polskie banki - podwoiły lub nawet potroiły swoją wycenę, generując historyczne zyski netto i wypłacając rekordowe dywidendy.

Z sektora budownictwa spektakularną hossę napędzaną olbrzymim portfelem zamówień infrastrukturalnych oraz awansem do samego indeksu WIG20 zaliczył Budimex. Z kolei LPP (gigant odzieżowy) - po silnym załamaniu wywołanym wycofaniem się z rynku rosyjskiego w 2022 r. - przeprowadził dynamiczny powrót i urósł o kilkaset procent, wspierana silną ekspansją marki Sinsay na rynkach europejskich.

Orlen i KGHM

Silny wpływ na trwającą od 2022 roku hossę miały też takie spółki jak Orlen i KGHM. Tej pierwszej w latach 2022–2023 kurs mocno ciążył inwestorom z powodu obciążeń regulacyjnych (m.in. zamrożenie cen gazu i energii), jak i zawirowań wokół fuzji i wyborów. Jednak uporządkowanie strategii, wysokie marże rafineryjne oraz wysokie ceny ropy i paliw doprowadziły do fali wzrostowej, w ramach której kurs wyznaczał nowe, historyczne maksima.

Z kolei kurs KGHM przez długi czas podlegał mocnym wahaniom z powodu wahań cen miedzi, słabszej koniunktury w Chinach i podatku miedziowego. Wraz z odbiciem cen surowców strategicznych (miedź, srebro) akcje spółki dynamicznie nadrobiły zaległości, ciągnąc w górę indeks WIG20.

Wall Street może napędzić wzrosty WIG20

Analitycy przewidują, że hossa może trwać przynajmniej do jesieni 2026 roku.

Jak powiedział PAP w ubiegłym tygodniu ekonomista dr hab. Błażej Podgórski, impulsem wzrostowym dla indeksu WIG20 może być utrzymanie dobrej koniunktury na światowych rynkach, szczególnie w USA, dalsze wzrosty na Wall Street, stabilna sytuacja gospodarcza w USA i utrzymanie apetytu inwestorów na ryzyko.

Jak podaje Reuters, główne indeksy giełdowe na Wall Street wzrosły o ponad 1 proc. w pierwszym dniu handlu w sierpniu. Nastroje inwestorów poprawiły się po sygnałach świadczących o deeskalacji napięć między USA a Iranem, które doprowadziły do spadku cen ropy naftowej. Rynek przygotowuje się jednocześnie na kolejny tydzień obfitujący w publikacje wyników spółek i danych makroekonomicznych.

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Technologiczni giganci wracają do łask inwestorów

Zyskiwała większość największych spółek technologicznych i wzrostowych. Akcje Amazona wzrosły o 5,3 proc., dzięki czemu wartość rynkowa firmy po raz pierwszy przekroczyła 3 biliony dolarów.

Na plusie znalazło się siedem z jedenastu głównych sektorów indeksu S&P 500, na czele z sektorem usług komunikacyjnych. Akcje Alphabetu i Mety odbiły odpowiednio o 4,7 proc. i 6,7 proc. po gwałtownych spadkach notowanych w lipcu.

Odmiennie zachowały się akcje Apple'a, które straciły 1,6 proc.

Silnie rosły także spółki tzw. neochmury AI. Akcje Nebiusa i CoreWeave zyskały po ponad 13 proc.

Spółka SpaceX, która we wtorek opublikuje pierwsze kwartalne wyniki finansowe od czasu debiutu giełdowego, wzrosła o 2,3 proc. Jej akcje od niemal trzech tygodni są notowane poniżej ceny emisyjnej wynoszącej 135 dolarów.