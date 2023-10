Dobre nastroje na giełdzie. "Powyborcze wzrosty"

Indeks WIG, obejmujący wszystkie spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, zyskiwał we wtorek ponad 2 procent i przekroczył próg 71,5 tysiąca punktów. Z kolei wskaźnik największych spółek na parkiecie - indeks WIG 20 był niecałe 2 procent na plusie, a powyżej granicy 2100 punktów.

"Po spokojnym początku handlu na rynku terminowym i neutralnym otwarciu WIG20, pierwszy kwadrans notowań sugeruje, że nie wszyscy jeszcze zrealizowali zlecenia kupna pod wynik niedzielnych wyborów. Główny indeks rośnie powyżej maksimów sesji wczorajszej w rejonie 2100 pkt. przy dużej szerokości wzrostu. Powyborcze wzrosty doskonale oddają teraz wspominane wielokrotnie podobieństwo obecnego układu technicznego WIG20 do sytuacji po marcowym dołku. Trzymając się tej analogi warto jednak zauważyć, że właśnie weszliśmy do strefy rynku wykupionego, podobnie jak w okolicach 18 kwietnia. Najbardziej dynamiczny wzrost raczej jest już za nami, ale nie wykluczyłbym podążania byków w kierunku szczytu z połowy wakacji i jego poprawienia" - ocenił w porannym komentarzu na stronie stooq.pl Jacek Rzeźniczek.

WIG20 - sytuacja na rynku

We wtorek mocno rosną spółki energetyczne: kurs PGE zwyżkuje o niemal 8 proc., Tauron zyskuje ok. 7 proc., a akcje Enei drożeją o 8 proc., dzięki czemu znajdują się one wśród pięciu najsilniej rosnących spółek na GPW. Branżowy indeks WIG-Energia rośnie o 6,2 proc.