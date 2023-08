Pesymizm na rynkach, spadki na warszawskiej giełdzie

Warszawska giełda w środę spadała w ślad za rynkami bazowymi, na których panował pesymizm. WIG20 zniżkował o nieco ponad 2 procent. Spore spadki zanotowały banki.

Na zamknięciu środowych notowań WIG zniżkował 1,79 proc., mWIG40 spadł 1,3 proc., a sWIG80 stracił 1,09 proc.

Spadki na GPW

"Środowy powrót GPW do gry po świątecznej przerwie odbył się w kontekście wczorajszych spadków na rynkach bazowych, kolejnych sygnałów o zadyszce w chińskiej gospodarce i słabości rynków wschodzących. W efekcie od poranka WIG20 szukał przeceny, która w pierwszych minutach przełożyła się na spadek indeksu o około 1 procent, a finalnie skończyła stratą 2,04 procent przy 864 mln złotych obrotu" - napisał analityk DM BOŚ Adam Stańczak w popołudniowym raporcie.

Zdaniem Adama Stańczaka, spadek WIG20 w rejon 2.044 pkt., przy minimum dnia na 2.039 pkt., oznacza pogłębienie korekty z rejonu 2.200 pkt. do przeszło 7 procent, ale też wzmocnienie ryzyka cofnięcia w rejon strefy wsparcia 2.025-1.990 pkt.

"Uwzględniając wcześniej okazywaną wrażliwość rynku na równe poziomy, zasadnym jawi się założenie, iż popyt odsunął się w rejon 2000 pkt, gdzie korekta od szczytu hossy będzie zbliżała się do 10 procent. Do odnotowania jest relatywna słabość rynku wobec otoczenia i brak reakcji na dzisiejsze umocnienie złotego do dolara" - dodał analityk DM BOŚ.

Pesymizm na rynkach

Zniżki na warszawskim parkiecie to przede wszystkim rezultat pesymistycznych nastrojów za Oceanem i w Europie, gdzie pod dużą presją znalazł się amerykański sektor bankowy po doniesieniach o możliwym obniżeniu ratingu dla sektora przez agencję Fitch. We wtorek telewizja CNBC poinformowała, że Fitch Ratings może potencjalnie obniżyć rating sektora bankowego w USA, a co za tym idzie, poddać ponownej ocenie rating kredytowy wielu banków. Zdaniem analityków, obserwatorzy rynku są wyczuleni na tego rodzaju deklaracje, w szczególności po ostatnim obniżeniu oceny dla 10 amerykańskich banków przez agencję Moody’s.

W ślad za spadkami notowań amerykańskich banków za Oceanem, w środę taniały akcje spółek z tego sektora notowanych na GPW.

Spadły akcje wszystkich banków z WIG20: mBanku (-4,53 proc.), PKO BP (-3,81 proc.), Aliora (-3,5 proc.), Santandera (-2,79 proc.), Pekao (-2,41 proc.). Znikowały także akcje banków notowanych wśród średnich spółek: Millennium (-5,22 proc.), Handlowego (-1,03 proc.), ING Banku Śląskiego (-0,75 proc.). Bank Millennium był najmocniej przecenioną spółką w indeksie mWIG40.

Indeks sektorowy WIG Banki przez całą sesję pogłębiał spadki i na zamknięciu zniżkował o 3,11 proc. wobec poniedziałkowego zamknięcia.

Środowe notowania na warszawskim parkiecie znalazły się także pod presją danych z rodzimego rynku. O godzinie 10.00 GUS opublikował wstępne wyliczenia PKB Polski za drugi kwartał. Okazały się one słabsze od oczekiwań. Jak podano, PKB Polski w drugim kwartale 2023 r. spadł o 0,5 proc. rdr wobec spadku o 0,3 proc. rdr w pierwszym kw. 2023 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w drugim kw. o 3,7 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w drugim kw. 2023 r. PKB spadł o 0,2 proc. rdr.

Reakcja indeksów GPW

Po opublikowaniu tych danych, główne indeksy GPW, które przez pierwszą godzinę próbowały bronić się przed zniżkami, obrały kurs jednoznacznie spadkowy, kończąc sesję na dużych minusach. Spadły wszystkie główne indeksy GPW, a także wszystkie indeksy branżowe.

WIG20 spadł w środę o 2,04 proc., do 2.044,35 pkt. Straciła większość blue chipów. Najmocniej, o 4,58 proc., zniżkowały akcje spółki CD Projekt. Wśród liderów spadków były także: JSW (-3,97 proc.), Cyfrowy Polsat (-3,83 proc.), PKO BP (-3,81 proc.). Wzrósł jedynie kurs akcji Kruka, o 1,35 proc.

Podczas środowej sesji przez kilka godzin pozytywnie wyróżniał się Budimex, który początkowo rósł o kilka procent. Być może było to jeszcze pokłosie informacji z 11 sierpnia, kiedy MSCI podało, że Budimex wejdzie w skład indeksu MSCI Poland. Zmiany wejdą w życie po sesji 31 sierpnia. Od tamtej pory papiery Budimeksu notowały wzrosty, jednak na środowym zamknięciu spadły o 2,11 proc., do 488 zł. Wciąż jednak papiery budowlanej spółki są sporo droższe od ceny sprzed 5 dni, kiedy kosztowały ok. 420 zł.

W indeksie mWIG40, prócz Millennium, największy spadek zanotowały: PKP Cargo (-4,21 proc.) i Wirtualna Polska (-4,1 proc.). Najmocniej wzrosły akcje: Huuuge (+4,11 proc.), Tauron (+2,15 proc.).

W środę o godzinie 14.30 opublikowane zostały dane o inflacji bazowej w lipcu w Polsce. Jak podał Narodowy Bank Polski, inflacja bazowa spadła do 10,6 proc. z 11,1 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu mdm inflacja bazowa w lipcu obniżyła się do 0,2 proc. z 0,3 proc. miesiąc wcześniej. Rynek oczekiwał spadku rdr o 10,7 proc.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP