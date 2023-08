Czerwono na warszawskiej giełdzie. Największe spółki w dołku

Warszawska giełda w środę znalazła się w dużym dołku, a mocne spadki utrzymywały się przez cały czas notowań. Widać to nawet po największych spółkach z indeksu WIG20 - połowa z nich została przeceniona o ponad 2 procent.

Tuż po otwarciu środowych notowań kurs WIG20 zaczął gwałtownie spadać i półtorej godziny później zniżka indeksu wynosiła niemal 2 proc. Indeks spadł w okolice poziomu 2145 pkt., na którym zatrzymał się i do końca sesji pozostawał w przedziale około 2145-2160 pkt.

Spadki na GPW

Na zamknięciu sesji indeks WIG20 wyniósł 2142,82 pkt., co oznacza spadek o 2,1 proc. wobec wtorkowego zamknięcia. mWIG40 spadł o 1,29 proc. do 5264,9 pkt, a sWIG80 zniżkował o 0,95 proc. do 21 721,3 pkt. Kurs WIG spadł o 1,8 proc. i osiągnął poziom 70 814,36 pkt.