"To moment historyczny". Na horyzoncie pierwsza taka transakcja polskiej giełdy

Giełda Papierów Wartościowych ma przed sobą ważne negocjacje w sprawie zakupu 65 procent udziałów w giełdzie armeńskiej - przekazał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że to historyczny moment dla polskiej giełdy.

- Dla Giełdy Papierów Wartościowych to moment historyczny, bo tego typu transakcji jeszcze giełda nie przeprowadzała. To w 30-letniej historii pierwszy tego typu moment, kiedy możemy pokazać w taki wyraźny, jednoznaczny i w bardzo namacalny sposób, że polska giełda jest liderem rynku kapitałowego tej części Europy, jest miejscem, które tworzy szanse na budowę potencjału rynków kapitałowych Trójmorza - powiedział w Soboń na konferencji "Rola Polski jako promotora rynków wschodzących".

"Dajemy pełne wsparcie i trzymamy kciuki"

- Negocjacje w sprawie zakupu pakietu większościowego, czyli 65 procent udziału w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ten proces giełda będzie przeprowadzała z pełnym profesjonalizmem. Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych dajemy pełne wsparcie i trzymamy kciuki, tak aby udało się go sfinalizować - powiedział wiceminister.

- Cieszymy się, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została wybrana przez Bank Centralny Armenii jako partner do rozwijania rynku kapitałowego, tej strefy euroazjatyckiej finansowej, gdzie Armenia jest zdecydowanym liderem - powiedział prezes GPW Marek Dietl.

"Postrzegamy GPW jako partnera"

Jak powiedział, podpisany w piątek dokument otwiera drogę do sfinalizowania transakcji nabycia większościowego pakietu armeńskiej giełdy.

- To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który od lat wspiera transformację ormiańskiej gospodarki. (...) To kluczowa instytucja, która również będzie wspierała rozwój rynku kapitałowego w Armenii, wspólnie z nami i wpasowuje się to w 5-letnią strategię Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przygotowanego dla Armenii - powiedział Dietl.