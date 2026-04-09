Kluczowy bank zmienia prognozy dla rynku ropy. To efekt zawieszenia broni w Iranie

Goldman Sachs obniżył prognozy cen ropy na drugi kwartał 2026 roku. To reakcja na ogłoszenie dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem.

"Biorąc pod uwagę spadek premii za ryzyko w krótkim terminie oraz rosnący już przepływ surowca przez cieśninę Ormuz, obniżamy nasze prognozy dla ropy Brent i WTI na drugi kwartał" - podał bank w komunikacie.

Według szacunków banku w drugim kwartale tego roku średnia cena ropy Brent wyniesie 90 dolarów, a amerykańskiej WTI 87 dolarów za baryłkę. Wcześniej zakładał, że wyniosą one odpowiednio 99 i 91 dolarów za baryłkę.

Ceny ropy Brent spadły w tym tygodniu o ponad 11 proc. w związku z nadziejami na pełne odblokowanie cieśniny Ormuz. Miało to zostać zapewnione przez dwutygodniowe wstrzymanie działań wojennych, na które zgodziły się USA i Iran.

Jednak w czwartek ceny ropy ponownie wzrosły. Inwestorzy obawiają się, że dostawy z kluczowego regionu wydobywczego na Bliskim Wschodzie mogą nie zostać w pełni wznowione. Wynika to z wątpliwości co do trwałości zawieszenia broni oraz utrzymujących się utrudnień w żegludze przez cieśninę.

Goldman utrzymał swoje prognozy na trzeci kwartał na niezmiennym poziomie (82 dol. za baryłkę Brent i 77 dol. za WTI), a na czwarty kwartał - odpowiednio 80 i 75 dolarów. Bank zaznaczył, że prognozy te mogą ulec zmianie i wpłynąć na nie mogą przedłużające się zakłócenia dostaw surowca, i trwałe straty w wydobyciu.

W scenariuszu skrajnym, w którym zawieszenie broni zostałoby zerwane, a ubytki w produkcji na Bliskim Wschodzie utrzymywałyby się na poziomie około 2 mln baryłek dziennie, średnia cena ropy Brent w czwartym kwartale mogłaby zbliżyć się do 115 dolarów - ocenia bank.

Goldman obniżył również prognozę ceny gazu TTF - będącego europejskim benchmarkiem - na drugi kwartał z 70 euro/MWh do 50 euro/MWh. Założono przy tym stopniową normalizację transportu LNG przez cieśninę Ormuz od połowy kwietnia. Jednak w przypadku znacznego opóźnienia dostaw LNG lub uszkodzenia infrastruktury wydobywczej, ceny prawdopodobnie przekroczą 75 euro/MWh - dodał Goldman.

Ropa naftowaGoldman Sachsceny ropyCieśnina Ormuz
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
