Rynki Czarny dzień na warszawskiej giełdzie. "Najgorszy tydzień roku" Oprac. Paulina Karpińska |

Reporterzy TVN24 na miejscach upadku rosyjskich obiektów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dużymi spadkami. Inwestorzy masowo sprzedawali akcje, a wszystkie najważniejsze indeksy GPW wyraźnie straciły. Najbardziej ucierpiał WIG20, czyli indeks największych spółek, który spadł o 4,48 proc. Na koniec dnia wyniósł 4016,30 pkt, niewiele ponad ważną dla inwestorów granicę 4 tys. punktów.

Szeroki indeks WIG, obejmujący większość spółek notowanych na GPW, stracił 3,88 proc. i zakończył dzień na poziomie 151 743,67 pkt. Mniej, ale także wyraźnie, spadły indeksy średnich i mniejszych firm. mWIG40 stracił 2,38 proc. i wyniósł 10 276,90 pkt, a sWIG80 spadł o 2,24 proc., do 28 076,78 pkt.

Inwestorzy zawarli w piątek transakcje o łącznej wartości 4281,48 mln zł. Najwięcej handlowano akcjami Allegro, za 718,85 mln zł. Przewaga spadków była wyraźna: potaniały akcje 296 spółek, podrożały akcje 55, a ceny 51 się nie zmieniły.

Dowiedz się więcej: Reakcja rynków na debiut Anthropic. Czołowe indeksy w dół

Wall Street w odwrocie

Na Wall Street również trwa wyprzedaż. Według Reutersa S&P 500 zmierza do siódmej spadkowej sesji z rzędu, a tak długiej serii strat nie było od lutego 2020 roku. Wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy są na dobrej drodze do najgorszego tygodnia od kwietnia 2025 roku, czyli od czasu, gdy Donald Trump ogłosił cła tzw. "dnia wyzwolenia". Technologiczny Nasdaq w piątek spadł poniżej poziomu z początku roku.

Inwestorów rozczarował giełdowy debiut Anthropic, twórcy modeli sztucznej inteligencji. Spółka liczyła na wycenę sięgającą 2 bln dol. W czwartek, w pierwszym dniu notowań, zamknęła się 17,1 proc. powyżej ceny ofertowej 83 dol., choć zapał kupujących słabł w trakcie sesji. W piątek jej akcje traciły już ponad 10 proc. Obaw przed bańką na AI i gigantycznymi wydatkami na tę technologię nie rozwiały też bardzo dobre wyniki kwartalne Nvidii.

Zdaniem Chucka Carlsona z Horizon Investment Services to raczej gwałtowna korekta w trakcie hossy niż początek bessy. Jak zauważył, wielu inwestorów liczyło, że debiut Anthropic uspokoi rynek, ale tak się nie stało.

Spadki objęły też spółki związane z infrastrukturą AI. Indeks producentów półprzewodników z Filadelfii, który w połowie czerwca był wyżej o ponad 106 proc. od początku roku, ma teraz na plusie już tylko 21,4 proc. Amazon tracił 3,1 proc., Meta 4,7 proc., a CoreWeave i Nebius, które dostarczają moc obliczeniową dla AI, po ponad 10 proc.

Największy spadek od wojny celnej Trumpa

W ocenie Adama Stańczaka, analityka Domu Maklerskiego BOŚ, to "najgorszy tydzień roku w Warszawie".

"Z perspektywy końca sesji widać, iż przecena na rynku warszawskim była częścią szerszej presji podażowej na polskie aktywa. Spadkowi cen akcji na GPW towarzyszyło osłabienie złotego, który kolejny dzień solidarnie tracił do dolara i euro".

Dodał, że "spadek tygodniowy indeksu WIG20 jest największym tąpnięciem średniej od kwietnia 2025 roku, a więc od czasu, gdy prezydent USA wypowiedział wojnę celną całemu światu. Technicznie patrząc, układ sił robi się dla byków trudny. Wykres tygodniowy indeksu wyrysował dynamiczny czarny korpus obejmujący wzrostową świecę z poprzedniego tygodnia, co u zwolenników szukania układów świecowych musi wywoływać pytania o formację odwracającą trend".

Skąd te spadki? Analityk wymienia trzy powody

W ocenie Mikołaja Sobierajskiego, analityka rynku akcji w XTB, "piątkowa sesja przynosi wyraźne pogorszenie nastrojów na światowych rynkach finansowych".

"Warszawska giełda podąża śladem czwartkowej przeceny na Wall Street, która następnie przełożyła się na spadki w Azji i objęła również europejskie parkiety. Na GPW obserwujemy zdecydowaną przewagę sprzedających" - napisał w komentarzu. Jego zdaniem dodatkowym źródłem niepokoju dla krajowych inwestorów są doniesienia o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę. "Incydent zwiększa niepewność geopolityczną i może dodatkowo skłaniać inwestorów do ograniczania ekspozycji na polskie aktywa" - napisał.

"Na globalne nastroje nadal negatywnie wpływają również coraz bardziej jastrzębie sygnały płynące z Rezerwy Federalnej, które zwiększają ryzyko utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Perspektywa wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas ogranicza atrakcyjność akcji, szczególnie spółek technologicznych, których wyceny w dużej mierze opierają się na oczekiwanych przyszłych zyskach" - dodał Sobierajski.

Jak ocenia, na warszawskim parkiecie szczególnie wrażliwe pozostają spółki o dużej płynności i udziale inwestorów zagranicznych, które mogą być wykorzystywane do szybkiego ograniczania ekspozycji na region.