Gaz coraz droższy. Eskalacja odbija się na rynku
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,0 proc. do 48,63 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 1,8 proc. i po wzroście notowań w poniedziałek o 5,2 proc.
Groźby Donalda Trumpa
Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo zwiększa niepewność na rynkach. W poniedziałek siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormuz. W rezultacie amerykańskie siły miały zatopić sześć z tych łodzi.
Prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran "zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi", jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormuz.
Europa szykuje zapasy
Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 50 proc.
Europa przygotowuje się do wzmożonego napełniania swoich magazynów z gazem przed kolejnym sezonem grzewczym - obecnie zapełnione są one w ok. jednej trzeciej, podczas gdy średnia sezonowa wynosi 46 proc.
Źródło: PAP
