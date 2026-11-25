Rynki Koniec snu o fuzji Pekao i PZU. "Brak przesłanek" Oprac. Paulina Karpińska |

Wojciech Balczun o rozliczeniach w spółkach Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: OleksSH/Shutterstock

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Bank Pekao wraz z PZU podpisały oświadczenie o wygaśnięciu dokumentów dotyczących współpracy w zakresie reorganizacji Grupy PZU - przekazały spółki w komunikatach.

Chodzi o list intencyjny z 2 grudnia 2024 r., memorandum o współpracy z 2 czerwca 2025 r. oraz term sheet z 26 czerwca 2025 r., zmieniony aneksem z 19 grudnia 2025 r.

Porozumienia wygasają. PZU i Pekao nie wykluczają reorganizacji

Firmy wskazały między innymi "na brak przesłanek pozwalających zasadnie oczekiwać wejścia w życie niezbędnych zmian prawa w horyzoncie czasowym przewidzianym w dokumentach, niezbędnych do realizacji przewidzianych w nich scenariuszy reorganizacji".

Spółki podkreśliły, że wygaśnięcie dokumentów odnosi się do określonych w nich ram współpracy stron i nie wyklucza analizowania i dalszego prowadzenia reorganizacji aktywów Grupy PZU w przyszłości.

Pod koniec 2024 r. spółki podpisały list intencyjny w sprawie działań zmierzających do reorganizacji aktywów Grupy PZU, a na początku czerwca 2025 r. memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia połączenia. Na czele nowej grupy miałby stać bank, a nie ubezpieczyciel. Docelowo na GPW notowany byłby bank, a akcjonariusze PZU otrzymaliby akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje Pekao. Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie wynieść miałby około 27 proc. Efektem reorganizacji mogłoby być uwolnienie nadwyżki kapitałowej na poziomie 20 mld zł.

W czerwcu 2025 r. obie spółki podpisały także tzw. term sheet, który określił zasady współpracy przy reorganizacji. Spółki informowały, że zgodnie z tym dokumentem intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 31 grudnia 2027 r. Wcześniej czas ten ustalono na 30 czerwca 2026 r.

Jednocześnie podpisany w grudniu 2025 r. aneks do term sheetu przewidział, że porozumienie przestanie obowiązywać, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw określonych przez strony zmian legislacyjnych nie nastąpi do końca 2026 r., a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 r.

Warunek realizacji transakcji fuzji PZU i Pekao

Aby transakcja PZU i Banku Pekao mogła dojść do skutku, konieczny byłby podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU miałaby zostać połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

W listopadzie br. Business Insider Polska informował, powołując się na rozmowę z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem, że do fuzji PZU i Pekao nie dojdzie.

Wcześniej w czerwcu Balczun tłumaczył, że rząd ma świadomość, iż projekt wymaga zmian ustawowych. "W wariancie bazowym scenariusza to są cztery nowelizacje ustaw. Wiemy, w jakiej sytuacji politycznej jesteśmy i jak reaguje pałac prezydencki na inicjatywy rządowe" - mówił wtedy szef MAP.

O PZU i Banku Peako

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w 2025 r. przekroczył 7 mld zł.