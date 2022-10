Frank poniżej psychologicznej granicy. "Przekaz będzie bardzo istotny dla złotego"

Złoty w poniedziałek przed południem umacnia się do głównych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić mniej niż 5 złotych, co jest pierwszą taką sytuacją od blisko tygodnia. Tanieją też euro i dolar amerykański.

"Przekaz będzie bardzo istotny dla rynku obligacji i złotego"

Zdaniem dr. Przemysława Kwietnia, głównego ekonomisty XTB, dla złotego bardzo istotna będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej. "We wrześniu inflacja w Polsce wyniosła 17,2 procent, co nie jest jeszcze rekordem. Jednak realna stopa procentowa spadła poniżej -10 proc., a to jest już rekord. To oznacza jedno, Rada jest pod presją działania, a jej przekaz będzie bardzo istotny dla rynku obligacji i złotego" - napisał w poniedziałkowym komentarzu.