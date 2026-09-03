Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Revolut coraz bliżej kolejnego rynku

Revolut
Jak będą wyglądały banknoty euro? Proponowane projekty
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Revolut chce podbić amerykański rynek. Brytyjska firma fintech Revolut poinformowała w czwartek, że otrzymała warunkową zgodę Stanów Zjednoczonych Biuro Kontrolera Waluty w sprawie statutu banku narodowego, co stanowi ważny krok w starcie działalności w USA.

Spółka Revolut podała, że to kluczowy krok w procesie regulacyjnym. Po uzyskaniu pozostałych zatwierdzeń kolejnych instytucji, czyli FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, czyli Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów) oraz Fed, Revolut oficjalnie uruchomi działalność operacyjną w Stanach Zjednoczonych w 2027 roku.

Ta decyzja zmieniła wszystko. "Wcześniej Polak mógł po prostu wyjechać i podjąć pracę"
Dowiedz się więcej:

Ta decyzja zmieniła wszystko. "Wcześniej Polak mógł po prostu wyjechać i podjąć pracę"

Łukasz Figielski

Revolut w USA - coraz bliżej do otwarcia

Klienci w USA zyskają wówczas bezpośredni dostęp do produktów bankowych, w tym pożyczek, kart kredytowych, depozytów ubezpieczonych przez FDIC oraz zintegrowanych funkcji obsługi kryptowalut i stablecoinów.

"Dobry miliarder to mit"
Dowiedz się więcej:

"Dobry miliarder to mit"

Joanna Rubin-Sobolewska, Monika Winiarska

Wejście na rynek amerykański stanowi element globalnej strategii Revoluta – po niedawnym debiucie w Meksyku obsługuje on obecnie ponad 80 milionów klientów na świecie, z celem osiągnięcia 100 milionów do połowy 2027 roku. 

Oczekuje się również, że bank uruchomi stablecoina - dodał Duransoy.

Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
BankowośćUSARezerwa Federalna
Zobacz także:
Piotr Masłowski
Nowy wiceminister w resorcie energii
Z kraju
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Orlen nie spieszy się z inwestycją w małe reaktory. Czeka na pieniądze z PFR
Z kraju
CHIP GPU KOMPUTER UKLAD SCALONY shutterstock_1207848199
Nvidia na zakupach. To jedno z największych przejęć
Tech
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Polsko-czeski projekt. Podpisano porozumienie
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Elektryki w odwrocie. Udział aut na baterie w polskim rynku mocno w dół
Moto
23-latek miał podawać się za pracownika banku (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew w związku z zasadami śledzenia w aplikacjach
Ze świata
Krowy, rolnictwo, hodowla
Zakaz dla mięsa z Brazylii już działa. Co z uruchomieniem klauzuli ochronnej
Z kraju
Uber
Uber redukuje koszty i zatrudnienie. Największe zwolnienia od 2020 roku
Ze świata
Obrady Sejmu - 2 września 2026
Sejm ma głosować nad wetem prezydenta
Z kraju
shutterstock_2433766149
Producent gier podał wyniki finansowe. Jest reakcja na rynku
Tech
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Holendrzy zabrali złoto z USA i Kanady. Wskazali główny powód
Ze świata
ZUS, aplikacja, telefon
Ważna zmiana w aplikacji ZUS od 4 września
Z kraju
kuba hawana shutterstock_2776036335_1
Przełom dla przedsiębiorców na Kubie. Władze zmieniają zasady
Ze świata
Donald Trump
Monety z wizerunkiem Trumpa wyprzedane w kilka godzin
Ze świata
Google
Sąd zdecydował w sprawie podziału firmy Google
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Dzwonili bez zgody klientów. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Zohar Mamdani
Nowy Jork wprowadza zakaz dotyczący AI
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
"Bardzo wysokie rachunki". Nowe dane ze stacji paliw
Moto
Ottawa, Ontario, Kanada. 25 sierpnia 2026 r. Szeroki kąt widzenia podróżnych poza dworcem Ottawa wejścia do terminalu kolejowego pod baldachimem
Od zakupów po wakacje. Kanadyjczycy rezygnują z tego, co amerykańskie
Ze świata
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko w Radomiu z wakacyjnym ożywieniem
Turystyka
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Boeing zapłacił wysoką grzywnę. Kara za naruszanie bezpieczeństwa
Ze świata
Viktor Orban
Media: Orban wydał setki miliardów forintów przed utratą władzy
Ze świata
Czekolada
"Czekolada staje się dobrem luksusowym". Co się dzieje na rynku kakao
Ze świata
Scott Bessent
Bessent: Ukraina zdecydowała, że chce rozwalać rosyjskie aktywa energetyczne
Ze świata
Downing Street 10 - 20.07.2026 r.
Urlop przy Downing Street 10. Eksperyment pokazał "niewydolność" systemu
Turystyka
Jensen Huang
Szef Nvidii o sztucznej inteligencji. "Infrastruktura, tak samo jak woda"
Tech
Katarzyna Kieli
Kasia Kieli, Ivan Krastev i Jan Goetz o władzy, technologii i zaufaniu
Dla firm
pieroguszki
Poduszka "Pieroguszka" wywołała dyskusję. Luft zwrócił się do Reserved
Z kraju
Andrzej Domański G20
Wpadka amerykańskiej administracji. Pomylili polskich ministrów
Ze świata
shutterstock_2420564993
Urlopy Polaków. Te trzy kierunki wybrała ponad połowa podróżnych
Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica