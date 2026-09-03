Revolut coraz bliżej kolejnego rynku
Spółka Revolut podała, że to kluczowy krok w procesie regulacyjnym. Po uzyskaniu pozostałych zatwierdzeń kolejnych instytucji, czyli FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, czyli Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów) oraz Fed, Revolut oficjalnie uruchomi działalność operacyjną w Stanach Zjednoczonych w 2027 roku.
Revolut w USA - coraz bliżej do otwarcia
Klienci w USA zyskają wówczas bezpośredni dostęp do produktów bankowych, w tym pożyczek, kart kredytowych, depozytów ubezpieczonych przez FDIC oraz zintegrowanych funkcji obsługi kryptowalut i stablecoinów.
Wejście na rynek amerykański stanowi element globalnej strategii Revoluta – po niedawnym debiucie w Meksyku obsługuje on obecnie ponad 80 milionów klientów na świecie, z celem osiągnięcia 100 milionów do połowy 2027 roku.
Oczekuje się również, że bank uruchomi stablecoina - dodał Duransoy.