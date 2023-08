Euro i dolar drożeją. "Osłabienie złotego jest duże"

W środę około godziny 10 za euro trzeba było zapłacić prawie 4,45 zł, za dolara amerykańskiego około 4,05 zł. Frank szwajcarski kosztował 4,61 zł. "Kurs EUR/PLN rozbudowuje zainicjowany wczoraj (we wtorek - red.) ruch wzrostowy motywowany zmianami rynkowego sentymentu do walut tej części Europy. Złoty osłabił się do poziomu 4,45, niwelując w jedną sesję pięć wcześniejszych sesji umocnienia" - wskazali ekonomiści Banku Millennium. W ich ocenie istnieje przestrzeń do wzrostu kursu do poziomu 4,47.