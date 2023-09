Złoty "mocno poturbowany". Euro, dolar i frank drożeją

W czwartek o poranku obserwujemy dalsze osłabianie złotego względem głównych walut. Polska waluta traci wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Zdaniem ekonomistów Santander Bank Polska sporo może zależeć od dzisiejszych wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. "Jeśli RPP zasygnalizuje, że faktycznie był to jednorazowy wyprzedzający ruch i przez dłuższy czas nie będzie kolejnych obniżek to osłabienie złotego może wyhamować" - napisali w porannym komentarzu.

Złoty słabszy po decyzji RPP

"RPP obniżyła wczoraj wysokość stopy referencyjnej po raz pierwszy od maja 2020 roku. Ekonomiści oczekiwali obniżki, ale zaskakująca okazała się jej skala. Zamiast spodziewanego spadku z 6,75 proc. do 6,5 proc. wysokość stopy referencyjnej spadła do poziomu 6 proc. czyli poziomu, który obowiązywał w czerwcu ub.r. Kurs EUR/PLN wzrósł ponad poziom 4,58 a USD/PLN ponad 4,28. Obecnie notowanie utrzymują się blisko tych pułapów" - czytamy w porannym komentarzu domu maklerskiego Oanda TMS Brokers.

Ekonomiści Santander Bank Polska również podkreślili, że "na wczorajszej sesji doszło do wyraźnego osłabienia złotego". "Krajowa waluta traciła wobec euro od początku dnia z ok. 4,47 do ok. 4,50 przed decyzją RPP. Po decyzji kurs EURPLN poszybował w kierunku 4,58 tracąc w ciągu dnia ok. 1,6 proc. Tym samym na wczorajszej sesji złoty był najsłabszą walutą w uniwersum walut gospodarek wschodzących. Czeska korona i forint traciły ok. 0,4-0,5 proc." - wskazano w porannym raporcie.