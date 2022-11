Złoty po decyzji RPP. "Niewykluczone, że jutro to osłabienie będzie kontynuowane"

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa procentowa wynosi 6,75 procent. Ankietowani przed posiedzeniem przez PAP Biznes analitycy byli niemal równo podzieleni co do tego, czy RPP utrzyma stopy bez zmian lub podniesie je o 25 punktów bazowych.

- Rekordowo późna pora decyzji RPP trochę utrudnia pełną ocenę potencjalnej reakcji krajowego rynku. Zakładaliśmy brak zmian stóp procentowych i zakładaliśmy z tego tytułu niewielkie 1-2 groszowe osłabienie złotego z uwagi na fakt, że część uczestników rynku liczyła na powrót rady do cyklu podwyżek stóp. Tak się nie stało, więc w naturalny sposób złoty powinien trochę zareagować osłabieniem. To się częściowo już dzieje, bo przenosimy się na poziomie 4,71 i niewykluczone, że jutro to osłabienie będzie kontynuowane - tym bardziej, że to się wpisuje w scenariusz zmian walut regionu, ale też w scenariusz techniczny dla EUR/PLN - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

Euro, dolar, frank - notowania złotego po decyzji RPP

- Z pełną reakcją trzeba poczekać do jutra, natomiast zakładam, że złoty będzie nieznacznie, ale jednak słabł w związku z tą decyzją, która część uczestników rynku rozczarowała. Tym bardziej, że Rada miała też argumenty ku temu, by ten cykl podwyżek wznowić - dodał.

- Rada zapoznała się z projekcją, co będzie szczególnie ciekawe. Tak że podsumowując - zakładam, że złoty będzie nieco słabł, o grosz lub dwa. Jeden grosz już mamy zrobiony, drugi pewnie jutro dorobimy. To trochę będzie też zależało od tego, co usłyszymy jutro, ale zakładam, że usłyszymy coś zbliżonego do tego, co usłyszeliśmy w październiku - powiedział przedstawiciel Banku Millennium.