Złoty się osłabia. "Najmocniej od lutego"

W czwartek około godziny 10 za euro trzeba było zapłacić 4,47 zł. Za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 4,12 zł, a za franka szwajcarskiego - 4,59 zł. Daniel Kostecki, główny analityk rynków CMC Markets Polska, zwrócił uwagę, że "złoty zachwycał nas swoją siłą przez wiele miesięcy, jednak każdy trend bywa przerywany korektami, a od czasu do czasu również może się odwrócić".

"Kurs dolara wzrósł w mijającym tygodniu o 1,4 proc. Oznacza to największą zwyżkę notowań dolara od początku lutego 2023 r. Kurs euro z kolei rośnie do czwartkowego poranka o prawie 0,8 proc. od początku tygodnia, co jest największym wzrostem także od lutego 2023 r." - wskazał Kostecki.