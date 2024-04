Duże umocnienie polskiej waluty. "Siła złotego robi wrażenie"

We wtorek około godziny 10.45 za euro trzeba było zapłacić niecałe 4,26 zł. To najniższy poziom od lutego 2020 roku. Dolar amerykański kosztuje 3,92 zł. Amerykańska waluta jest najtańsza od połowy marca br.

"Siła złotego robi wrażenie. Mimo braku jakichkolwiek impulsów z kalendarza makro kontynuował wczoraj (w poniedziałek - red.) aprecjacyjny ruch - EURPLN obniżył się wyraźnie do 4,26. To poziomy widziane ostatnio na początku 2020 r. – można to potraktować jako symboliczny powrót do rynkowej sytuacji sprzed pandemii. Taki ruch otworzył przestrzeń do dalszej wędrówki kursu na południe do okrągłych poziomów 4,20" - wskazali w porannym komentarzu ekonomiści Banku Pekao.