Euro najtańsze od września 2020 roku

Wydatki Kancelarii Sejmu w 2024 roku mają wzrosnąć o 10,2 procent w porównaniu do tego roku. Tak wynika z projektu budżetu. Kancelaria Sejmu planuje między innymi budowę ujęcia wód podziemnych. - Kiedyś takie ujęcie było, w latach 80., natomiast zostało zlikwidowane i teraz postanowiliśmy to odtworzyć - mówiła Agnieszka Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu. Taką decyzję tłumaczyła między innymi pojawiającymi się awariami. Kaczmarska wskazywała też, że woda oligoceńska będzie zdatna do picia.