Dolar najtańszy od kilku tygodni. "Złoty skorzystał"

Złoty w czwartek po południu umacnia się względem głównych walut. Polska waluta najwięcej zyskuje względem dolara amerykańskiego, który jest najtańszy od początku lutego 2023 roku. Najnowsze prognozy sugerują zbliżanie się do końca podwyżek stóp procentowych w USA, co negatywnie zostało odebrane przez dolara - wskazał Michał Stajniak, zastępca dyrektora Działu Analiz XTB.

"Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Chociaż zdecydowana większość parametrów pozostaje w trybie dalszego zacieśniania polityki monetarnej, to jednak najnowsze prognozy sugerują zbliżanie się do końca podwyżek, co negatywnie zostało odebrane przez dolara" - wskazał w komentarzu Michał Stajniak, zastępca dyrektora Działu Analiz XTB. Jak zauważył, "złoty skorzystał na słabości dolara".

Euro, dolar, frank - notowania 23 marca 2023

Za euro trzeba było zapłacić 4,68 zł, a franka szwajcarskiego 4,70 zł. - Na rynku EUR/PLN mamy dość spokojną sesję i poruszamy się wokół poziomu 4,6830 z niewielką zmiennością, a w układzie miesięcznym nadal tkwimy w kanale bocznym 4,6624-4,7240. Na złotym nie dzieje się zatem nic szczególnego i to jest zastanawiające, zważywszy na sporą zmienność zarówno rynków głównych jak i walut z naszego regionu. Można powiedzieć, że jest to dobra informacja, gdyż złoty pozostał niewrażliwy na upadki banków z USA oraz perturbacje tego sektora w Europie - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Zdaniem ekonomisty, dalsze budowanie trendu bocznego na EUR/PLN w przyszłym tygodniu jest scenariuszem bazowym. - Uwzględniając to, że w marcu główne wydarzenia miały już miejsce - mam tutaj na myśli posiedzenia głównych banków centralnych - to w najbliższych dniach trudno będzie o czynnik, który wybiłby złotego z tego trendu bocznego. Najbardziej zatem prawdopodobny scenariusz to przedłużenie tego trendu bocznego (na EUR/PLN - PAP) co najmniej na kolejny tydzień - wskazał.