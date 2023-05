Złoty pręży muskuły. Minister finansów komentuje

Złoty we wtorek po południu umacnia się względem głównych walut. Euro i frank szwajcarski są tańsze o 2 grosze niż w poniedziałek. Do ostatnich notowań polskiej waluty odniosła się we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

We wtorek około godziny 16 za euro trzeba było zapłacić 4,48 zł. Na parze EUR/PLN zbliżyliśmy się w okolice najniższych poziomów od czerwca 2021 roku. Po krótkiej korekcie pod koniec ubiegłego tygodnia złoty wznowił trend aprecjacyjny zapoczątkowany w lutym. Polska waluta od początku roku umocniła się do euro o ponad 4 proc.

Minister finansów o umocnieniu złotego

Do notowań złotego odniosła się we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska. - Nie mamy do czynienia z nadmierną aprecjacją waluty - powiedziała Rzeczkowska w rozmowie z agencją Bloomberg podczas Forum Ekonomicznego w Doha. - Właśnie wracamy do poziomów sprzed wojny, więc myślę, że sytuacja jest całkiem w porządku - dodała.