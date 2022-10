Złoty znowu słabnie. "Już był w ogródku, już witał się z gąską"

"Jest to związane z niewypełnieniem przez rząd jednego podstawowych warunków wypłaty tych środków związanego z Kartą Praw Podstawowych (prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu). Polska może teoretycznie realizować projekty w ramach zatwierdzonych programów, ale KE nie będzie realizowała płatności do momentu spełnienia wymaganych warunków (w poprzednich budżetach taki mechanizm nie istniał)" - wskazali ekonomiści.