"Złoty nie korzysta z euforii". Ekonomista wskazuje na dwie bariery

Złoty w poniedziałek około południa lekko zyskuje względem dolara amerykańskiego. To konsekwencja umocnienia na głównej parze walutowej, tak zwanym eurodolarze. "Złoty jest stabilny, ale nie korzysta z europejskiej euforii w jakiś szczególny sposób" - napisał w poniedziałkowym komentarzu Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Ekspert zwrócił uwagę na bariery dla dalszego umocnienia polskiej waluty.

W poniedziałek około godziny 12.15 euro kosztowało 4,69 zł, dolar amerykański 4,39 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,75 zł. "Rok 2023 na europejskich rynkach rozpoczął się w szampańskich nastrojach. Rynki akcji kontynuowały wzrosty z czwartego kwartału, para EURUSD powróciła to wzrostów. Sprzyjały temu dane o niższej inflacji . Złoty jest stabilny, ale nie korzysta z europejskiej euforii w jakiś szczególny sposób" - napisał w poniedziałkowym komentarzu Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Ekonomista zwrócił uwagę, że naszemu rynkowi sprzyjają obecnie dwa ważne trendy - spadek cen energii w Europie oraz otwarcie chińskiej gospodarki . "Ten pierwszy nie jest nowy - od apogeum cen prądu i gazu na rynku kontraktów we wrześniu sytuacja zaczęła się stopniowo normalizować. Spadek popytu w przemyśle w połączeniu z bardzo sprzyjającą pogodą sprawiły, że ceny nośników energii na rynkach hurtowych w zasadzie wymazały wcześniejsze wzrosty" - zauważył.

Kwiecień zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że kryzys energetyczny został zażegnany. "Nie w pełni, Europa musi zapewnić sobie wystarczające ilości energii z nowych źródeł na kilka następnych lat. Z pewnością jednak czarne scenariusze przestały obowiązywać" - podkreślił.

Stopy procentowe a inflacja

Ekonomista zwrócił przy tym uwagę, że w ubiegłym tygodniu znalazło to ujście w danych o grudniowej inflacji, która nie tylko w Polsce okazała się niższa od oczekiwań. "W strefie euro roczna inflacja odnotowała spadek z 10,1 do 9,2 proc., podczas gdy oczekiwania kształtowały się na poziomie 9,7 proc. Jednocześnie jednak przyspieszyła inflacja bazowa, co oznacza, że EBC na razie nie zmieni swoich zamiarów w zakresie podwyżek stóp procentowych" - wskazał.