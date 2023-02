Huśtawka na walutach po słowach prezesa Fedu. "Zmienił ton wypowiedzi"

Osłabienie dolara amerykańskiego we wtorek wieczorem nie trwało długo. To efekt wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. "Rynek początkowo odebrał gołębio informację o tym, że prezes Fed dostrzega proces dezinflacji" - zwrócił uwagę dom maklerski XTB. Dodano jednak, że szef amerykańskiego banku centralnego zmienił "ton wypowiedzi w dalszej części swojego przemówienia".

We wtorek po godzinie 19.00 za euro trzeba było zapłacić około 4,76 zł, a za franka szwajcarskiego - blisko 4,81 zł. Dolar amerykański kosztował 4,43 zł, choć w ciągu dnia na parze USD/PLN obserwowaliśmy nawet poziom powyżej 4,47.

Huśtawka na walutach

Przytoczono przy tym jego wypowiedzi, z których wynika, że choć proces dezinflacyjny się rozpoczął, to przed Fedem jeszcze długa droga, i potrzebne będą kolejne podwyżki stóp procentowych. "To wystarczyło, by inwestorzy wyprzedawali dolara. Zyskuje też złoto, a kontrakty terminowe na Wall Street ruszyły na sesyjne maksima" - mogliśmy przeczytać w komentarzu XTB.