Złoty "nieśmiało zaczyna odrabiać straty". Ekonomiści o słowach prezesa NBP

"Złoty (...), który w ostatnich dniach był wyprzedawany dziś nieśmiało zaczyna odrabiać straty. Jest to efekt porannych wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. W ocenie A.Glapińskiego po dostosowaniu stóp procentowych we wrześniu przestrzeń do dalszych obniżek znacząco się zawęziła. W efekcie rynek wykasowuje część oczekiwań co do skali cyklu łagodzenia monetarnego, na czym korzysta polska waluta" - czytamy w porannym komentarzu przedstawicieli tego banku.