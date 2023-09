Złoty pozostaje słaby. Ile trzeba zapłacić za euro, dolara i franka

Złoty osłabia się po decyzji RPP

RPP podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc. Decyzja RPP, która zapadła w ubiegłą środę, zaskoczyła ekonomistów największych banków w Polsce. Większość z nich spodziewała się wprawdzie obniżki stóp procentowych we wrześniu, jednak w mniejszej skali - o 25 punktów bazowych. Osłabienie powiększyło się dodatkowo po czwartkowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W jego ocenie to, co dzieje ze złotym, "to nic niepokojącego". - Raczej coś standardowego w sytuacji, gdy polityka monetarna jest zmieniana i w znaczącym stopniu poluzowana, podczas gdy świat idzie w drugą stronę. Jednak to dodatkowo osłabia rodzimą walutę - wyjaśnił analityk.