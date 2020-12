Nagłe osłabienie złotego. "Są dwa możliwe wytłumaczenia"

We wtorek w okolicach południa złoty zaczął gwałtownie tracić na wartości - za jedno euro trzeba było zapłacić niemal 4,56 złotego, najwięcej od listopada. Po 16 osłabienie polskiej waluty tylko nieznacznie wyhamowało. We wtorek drożał także dolar amerykański, frank szwajcarski i funt brytyjski.

Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers zwrócił uwagę, że około godziny 12 kurs EUR/PLN w ciągu kilkunastu minut wyskoczył z 4,50 do 4,5350. "Na rynkach zewnętrznych nie widać wzrostu awersji do ryzyka, a w regionie złoty traci najmocniej. Automatycznie rodzi to pytania o możliwą kolejną interwencję NBP, ale na ten moment nie mamy informacji" - wskazał ekonomista.

Do takiej interwencji doszło w piątek, 18 grudnia. PAP Biznes od źródła zbliżonego do banku centralnego dowiedział się wówczas, że Narodowy Bank Polski dokonał interwencji na rynku walutowym w kierunku osłabienia złotego.

Euro najdroższe od listopada

We wtorek o godzinie 16.00 kurs EUR/PLN wynosił 4,5651. To ok. 8 gr wyżej niż w poniedziałkowe popołudnie. Złoty w stosunku do euro był najsłabszy od początku listopada. Godzinę później za jedno euro trzeba było zapłacić ok. 4,54 zł.