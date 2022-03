Złoty zyskuje na wartości

Jak wskazali w porannym komentarzu analitycy PKO BP, w czwartek doszło do osłabienia złotego, co przejściowo prowadziło pary euro/złoty oraz dolar/złoty w pobliże poziomów 4,77 i 4,33.

Zmiany w podatkach

"Jedną z przyczyn słabości złotego mogą być obawy o stan finansów publicznych po pakiecie propozycji, wywracających do góry nogami Polski Ład. Ich efektem ma być to, że w kieszeniach osób najmniej zarabiających pozostanie więcej. Grupa ta wydaje relatywnie dużo w stosunku do swoich dochodów na bieżącą konsumpcję. Innymi słowy nowe propozycje oznaczają, że i tak już wysoka presja wzrostu cen ma szansę się utrwalić. Do tego pojawiają się propozycje zwiększenia wydatków na obronność. Co ważne, wydatki te miałyby zostać wyjęte z konstytucyjnego limitu zadłużenia" - tłumaczył ekspert. W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający m.in. obniżkę niższej stawki PIT do 12 proc. i likwidujący tzw. ulgę dla klasy średniej.