Złoty na fali. Euro i funt najtańsze od lutego

We wtorek po południu obserwujemy umacnianie złotego. Euro jest najtańsze do 24 lutego 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Wyraźnie słabszy jest również funt brytyjski, po gorszych odczytach z tamtejszej gospodarki. Dolar amerykański jest najtańszy od końca kwietnia.

Zdaniem dr. Przemysława Kwietnia, głównego ekonomisty domu maklerskiego XTB złotemu pomagają wzrosty na parze EUR/USD. "Historycznie nasza waluta radzi sobie dobrze w momencie gdy główna para walutowa rośnie, umacniając się wtedy oczywiście głównie do dolara, ale także w mniejszym stopniu wobec euro. Tak właśnie dzieje się teraz, a pomagają temu oczywiście wyższe stopy w Polsce" - napisał Kwiecień we wtorkowym komentarzu.

Jak zauważył, ten poziom jednak posłużył za miejsce do odbicia. "Wczoraj (w poniedziałek - red.) paliwa do tego ruchu dostarczyła szefowa Banku (EBC - red.). (Christine - red.) Lagarde wskazała, że lipiec to dobry moment na pierwszą podwyżkę stóp, a we wrześniu powinny one opuścić negatywny poziom. Jednocześnie ze strony Fed w ostatnim czasie zaczynają się pojawiać mieszane wypowiedzi. Nie brakuje takich sugerujących jeszcze większe tempo zacieśnienia, ale pojawiają się też pierwsze oznaki zwątpienia, jak wczorajsza wypowiedź (prezesa Banku Rezerwy Federalnej w Atlancie Raphaela - red.) Bostica, o możliwej pauzie we wrześniu" - zwrócił uwagę główny ekonomista XTB.