Złoty odrabia straty. Kurs euro spadł poniżej kolejnej granicy

We wtorek około godziny 18.50 za euro trzeba było zapłacić 4,70 zł. - (...) więc w porównaniu do szczytu z ubiegłego tygodnia w okolicy 5 złotych za euro można powiedzieć, że złoty jest mocny, ale porównując do ostatnich kilkunastu miesięcy jest on nadal pod presją - zwrócił uwagę Zembik.