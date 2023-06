"EUR/PLN wciąż parł w dół"

"Szarża złotego trwa w najlepsze"

"Na ten moment jest jeszcze względnie niewiele szczegółów, ale z rynkowego punktu widzenia to impuls, na który czekało wielu inwestorów. Wydarzenia na Ukrainie były kluczowym czynnikiem ciążącym polskiemu rynkowi w 2022 roku - zarówno bezpośrednio, jak i poprzez widmo kryzysu energetycznego, który ostatecznie się nie zmaterializował. Już ten fakt od miesięcy wspiera europejskie rynki, w tym złotego. Gdyby teraz doszło zakończenie konfliktu na Ukrainie na pomyślnych dla Zachodu warunkach, byłby to idealny scenariusz dla złotego i wydaje się, że właśnie pod taki scenariusz gra globalny kapitał" - ocenia analityk.

"Patrząc na sam ruch na EURPLN, skala i dynamika umocnienia po raz ostatni była notowana na tym poziomie w 2015, a wcześniej w 2011 roku. Do tego za umocnieniem nie stoi spora (i na razie trwała) różnica w inflacji na niekorzyść złotego. To sprawia, że obecne umocnienie można już oceniać w kategorii rosnącego oderwania od fundamentów. Jednak warto mieć w pamięci to, co wydarzyło się w latach 2004-2008, kiedy kurs zatoczył koło z poziomu 5 do 3,20 i ponownie do niemal 5. W tym kontekście obecny ruch nadal jest skromny" - pisze analityk.