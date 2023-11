Gwałtowna reakcja złotego

"RPP znów zaskakuje" - notowania złotego

"Obecny poziom stóp wynosi 5,75%, mimo że ostatnie dane inflacji CPI pokazały dalszy trend spadkowy, to nie pomogło to w kontynuowaniu polityki obniżek stóp procentowych. Po podaniu komunikatu złoty gwałtownie się umacnia" - napisał w komentarzu Mętrak.

"To kolejne ogromne zaskoczenie. Prawdopodobnie w grudniu stopy procentowe również nie ulegną zmianie, a ewentualny powrót do obniżek możliwy będzie pod koniec pierwszego kwartału 2024 r." - stwierdził w komentarzu Sawicki.

"Wskaźnik bazowy najprawdopodobniej spadł poniżej 8 proc. r/r. W końcówce roku wygasanie wzrostu cen przestanie postępować, co powinno przełożyć się na wydłużenie pauzy w cyklu obniżek stóp procentowych. Historycznie w grudniu rzadko dochodziło do zmian kosztu pieniądza, a tym ważnym elementem jest niepewność polityczna. RPP może chcieć zaznajomić się z planami nowego rządu w zakresie polityki fiskalnej, ale także poznać przyszłość wygasających z końcem grudnia działań osłonowych: obniżonej stawki podatku VAT na żywność i zamrożenia stawek energii elektrycznej. Całkowita rezygnacja z tych narzędzi skokowo podbiłaby ścieżkę inflacji, zapewne do ok. 9 proc. r/r" - stwierdził Sawicki.