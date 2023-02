Kłopoty polskiej waluty. "Dwa główne czynniki, które mogą osłabiać złotego"

Złoty może się osłabiać. Dwa powody

- Pierwszy to kwestia poziomu stóp procentowych w Polsce. Gdy dolar się osłabia i rentowności globalnie spadają, to złoty radzi sobie dobrze. Natomiast, gdy obecnie idziemy w drugą stronę, to złoty okazuje się relatywnie najmniej ciekawą walutą w regionie. Złoty osłabia się nie tylko do euro, ale też do korony czeskiej, czy forinta. To pokazuje relatywną słabość polskiej waluty, co jest związane właśnie z relatywnie niższym poziomem stóp procentowych, także wobec regionu - ocenił ekonomista.