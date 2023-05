Złoty zaskakuje analityków. "Dzisiaj nasz model walutowy zapalił się na czerwono"

Złoty się umacnia

- Oczywiście łamanie jakichś istotnych poziomów technicznych napędza ten trend, a złotemu pomogły dane o inflacji konsumenckiej z USA i osłabiający się dolar. Duża część ruchu na złotym dokonała się jednak przed tymi danymi, kiedy to na rynkach panował spokój. Jest to o tyle zastanawiające, że jutrzejszy przekaz ze strony NBP może brzmieć gołębio, co oczywiście złotego by nie wspierało – powiedział.