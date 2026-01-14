Logo TVN24
Biznes
Rynki

Największy wzrost na świecie. Dzięki wprowadzeniu euro

shutterstock_2593925179
Bułgaria wchodzi do strefy euro
Źródło: Reuters
Bułgarska giełda w 2026 roku rośnie najszybciej na świecie. Wzrost wartości akcji napędza wejście do strefy euro. Zdaniem inwestorów nowa waluta doprowadzi gospodarkę do głębszej integracji europejskiej - podała agencja Bloomberg.

Bułgaria przeszła na euro 1 stycznia 2026 roku i stała się 21. członkiem strefy euro. Do końca stycznia można równolegle płacić w lewach i euro.

Największy wzrost na świecie dzięki euro

Okazuje się, że wprowadzenie euro ma realny wpływ na zachowanie bułgarskiej giełdy i nastroje inwestorów. Sofijski indeks SOFIX wzrósł o 18 proc. od 1 stycznia - podkreślił Bloomberg.

Dodał, że największymi zwycięzcami są bułgarska giełda papierów wartościowych, producent oprogramowania Sirma Group Holding JSC oraz Sopharma AD.

Z kolei portal Balkan Business Wire (BBW) podał, że w pierwszym tygodniu handlu w 2026 roku na giełdzie w Sofii obroty wzrosły o prawie 184 procent rok do roku, a liczba transakcji - o prawie 113 procent rok do roku.

SOFIX (ostatnie 10 dni)
SOFIX (ostatnie 10 dni)
Źródło: stooq.pl

Gdy Bułgaria wchodziła w szeregi Unii Europejskiej na początku 2007 r., to indeks SOFIX wzrósł o 6,37 proc. w pierwszym tygodniu, a obroty wzrosły o ponad 12 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy liczba transakcji podwoiła się - dodał BBW.

"Stawia Bułgarię w nowej pozycji"

- Przystąpienie do strefy euro stawia Bułgarię w nowej pozycji na finansowej mapie Europy. Reakcja rynku, nawet w pierwszym dniu notowań, była wymowna - indeks SOFIX wzrósł o 3,7 procent w ciągu zaledwie jednego dnia i utrzymał podobne tempo w kolejnych dniach - stwierdził cytowany przez BBW szef bułgarskiej giełdy prof. Manju Morawenow.

Dodał, że "jest to wyraźny znak budowania długoterminowego zaufania, poprawy infrastruktury rynkowej i większej świadomości finansowej".

Portal BBW poinformował też, że wzrost obrotów głównego indeksu utrzymał się w drugim tygodniu handlu. Uczestnicy rynku oczekują, że przyjęcie euro ułatwi międzynarodowym inwestorom dostęp do bułgarskich rynków kapitałowych i wesprze głębszą integrację.

SOFIX, czyli bułgarska giełda w Sofii

Giełda w Sofii jest jedyną w Bułgarii, na której można handlować akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi. Powstała w 1995 r. i uzyskała oficjalną licencję giełdy papierów wartościowych 9 października 1997 r. - napisał BBW.

Euro w Bułgarii

Z początkiem 2026 roku euro zostało prawnym środkiem płatniczym w Bułarii, a do końca stycznia będzie możliwość dokonywania płatności także w lewach. Od 1 lutego jedyna oficjalna waluta państwa to euro.

Do 30 czerwca 2026 roku lewy są wymieniane w bankach komercyjnych i niektórych urzędach pocztowych bez prowizji. Po tym terminie placówki mogą pobierać opłatę za tę usługę.

Używany od końca XIX wieku lew był powiązany z euro od 1999 roku, a kraj uczestniczył w mechanizmie przygotowawczym do eurostrefy od roku 2020. Sprawozdanie potwierdzające spełnienie przez Bułgarię rygorystycznych kryteriów konwergencji - w tym dotyczących inflacji, stabilności fiskalnej i kursu walutowego - Parlament Europejski przyjął w lipcu 2025 roku.

Obywatele są w kwestii euro podzieleni niemal po równo. Niektórzy obawiają się wzrostu cen, zwłaszcza w usługach i handlu detalicznym. Przedsiębiorstwa muszą zaktualizować umowy, systemy księgowe, wyświetlania cen itp., co może mieć wpływ na koszty i obciążenie pracą. Bułgarskie firmy jednak w większości popierają decyzję o wejściu do strefy euro. 

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BułgariaStrefa euroEURWalutyUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica