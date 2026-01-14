Największy wzrost na świecie. Dzięki wprowadzeniu euro

Bułgaria wchodzi do strefy euro Źródło: Reuters

Bułgaria przeszła na euro 1 stycznia 2026 roku i stała się 21. członkiem strefy euro. Do końca stycznia można równolegle płacić w lewach i euro.

Największy wzrost na świecie dzięki euro

Okazuje się, że wprowadzenie euro ma realny wpływ na zachowanie bułgarskiej giełdy i nastroje inwestorów. Sofijski indeks SOFIX wzrósł o 18 proc. od 1 stycznia - podkreślił Bloomberg.

Dodał, że największymi zwycięzcami są bułgarska giełda papierów wartościowych, producent oprogramowania Sirma Group Holding JSC oraz Sopharma AD.

Z kolei portal Balkan Business Wire (BBW) podał, że w pierwszym tygodniu handlu w 2026 roku na giełdzie w Sofii obroty wzrosły o prawie 184 procent rok do roku, a liczba transakcji - o prawie 113 procent rok do roku.

SOFIX (ostatnie 10 dni) Źródło: stooq.pl

Gdy Bułgaria wchodziła w szeregi Unii Europejskiej na początku 2007 r., to indeks SOFIX wzrósł o 6,37 proc. w pierwszym tygodniu, a obroty wzrosły o ponad 12 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy liczba transakcji podwoiła się - dodał BBW.

"Stawia Bułgarię w nowej pozycji"

- Przystąpienie do strefy euro stawia Bułgarię w nowej pozycji na finansowej mapie Europy. Reakcja rynku, nawet w pierwszym dniu notowań, była wymowna - indeks SOFIX wzrósł o 3,7 procent w ciągu zaledwie jednego dnia i utrzymał podobne tempo w kolejnych dniach - stwierdził cytowany przez BBW szef bułgarskiej giełdy prof. Manju Morawenow.

Dodał, że "jest to wyraźny znak budowania długoterminowego zaufania, poprawy infrastruktury rynkowej i większej świadomości finansowej".

Portal BBW poinformował też, że wzrost obrotów głównego indeksu utrzymał się w drugim tygodniu handlu. Uczestnicy rynku oczekują, że przyjęcie euro ułatwi międzynarodowym inwestorom dostęp do bułgarskich rynków kapitałowych i wesprze głębszą integrację.

SOFIX, czyli bułgarska giełda w Sofii

Giełda w Sofii jest jedyną w Bułgarii, na której można handlować akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi. Powstała w 1995 r. i uzyskała oficjalną licencję giełdy papierów wartościowych 9 października 1997 r. - napisał BBW.

Euro w Bułgarii

Z początkiem 2026 roku euro zostało prawnym środkiem płatniczym w Bułarii, a do końca stycznia będzie możliwość dokonywania płatności także w lewach. Od 1 lutego jedyna oficjalna waluta państwa to euro.

Do 30 czerwca 2026 roku lewy są wymieniane w bankach komercyjnych i niektórych urzędach pocztowych bez prowizji. Po tym terminie placówki mogą pobierać opłatę za tę usługę.

Używany od końca XIX wieku lew był powiązany z euro od 1999 roku, a kraj uczestniczył w mechanizmie przygotowawczym do eurostrefy od roku 2020. Sprawozdanie potwierdzające spełnienie przez Bułgarię rygorystycznych kryteriów konwergencji - w tym dotyczących inflacji, stabilności fiskalnej i kursu walutowego - Parlament Europejski przyjął w lipcu 2025 roku.

Obywatele są w kwestii euro podzieleni niemal po równo. Niektórzy obawiają się wzrostu cen, zwłaszcza w usługach i handlu detalicznym. Przedsiębiorstwa muszą zaktualizować umowy, systemy księgowe, wyświetlania cen itp., co może mieć wpływ na koszty i obciążenie pracą. Bułgarskie firmy jednak w większości popierają decyzję o wejściu do strefy euro.

