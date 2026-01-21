Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street

Trump: w sprawie Grenlandii coś wypracujemy Źródło: Reuters/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,76 proc. i wyniósł 48.488,59 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 2,06 proc. i wyniósł 6.796,86 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 2,39 proc. do 22.954,32 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 1,25 proc. do 2.644,04 pkt.

Indeks VIX rośnie o 7,59 proc. do 20,27 pkt.

Inwestorzy analizują agresywną politykę prowadzoną przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, a jego groźby dotyczące taryf celnych - w związku ze sprawą Grenlandii - zaogniły napięcia handlowe, wystawiając na próbę zaufanie rynków po ożywieniu napędzanym inwestycjami w AI.

Prezydent USA zapowiedział w sobotę nałożenie ceł od 1 lutego w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii od lutego. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zajmą wyspy.

- Po drugiej stronie deficytów handlowych i wojen handlowych istnieją wojny kapitałowe - powiedział Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates, w programie "Squawk Box" stacji CNBC podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę konflikty, nie można ignorować możliwości wojen kapitałowych. Innymi słowy, być może nie ma takiej samej skłonności do kupowania amerykańskich obligacji skarbowych i tak dalej - dodał.

Czytaj też: Nowe terytorium "za wszelką cenę"

Spór o Grenlandię nadal trwa

Trump, który ma przemawiać w Davos w środę, powiedział, że zgodził się spotkać z europejskimi przywódcami na konferencji, aby omówić swoje ambicje dotyczące Grenlandii.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent bronił we wtorek w rozmowie z CNBC propozycji Trumpa o przejęciu Grenlandii, mówiąc: "To zapobiegnie wszelkim wojnom kinetycznym, więc dlaczego nie uprzedzić problemu, zanim się zacznie?".

"Będziemy bacznie obserwować Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, i to, co robią Stany Zjednoczone, a także to, co mówi prezydent USA Donald Trump o swoich 'staraniach' o przejęcie Grenlandii" - napisał w raporcie Kyle Rodda, starszy analityk Capital.com.

Chwilowe załamanie na rynkach

Tymczasem niektórzy rynkowi gracze wskazują, że nie spodziewają się długotrwałej wyprzedaży na rynkach, bo prognozy zysków spółek pozostają solidne.

Amelie Derambure, starsza menedżerka portfela wielu aktywów w Amundi, wskazywała, że spadki na rynkach wynikały z ostrożnej realizacji zysków i pewnej redukcji ryzyka, ale rynkom sprzyjała sytuacja makroekonomiczna. Zdaniem Derambure ostatnie dane gospodarcze wskazują na wzrost PKB i spadek inflacji, a jej portfele nadal są zorientowane na ryzyko.

- Nie jesteśmy jeszcze w stanie paniki, ale warto obserwować firmy zbrojeniowe i firmy wydobywające złoto. Cła mogą nieznacznie podnieść ceny, utrzymując inflację w centrum uwagi. Wojny handlowe wywołują wzloty i upadki, ale historia sprzyja przygotowanym - powiedziała Kate Leaman, główna analityczka rynkowa w AvaTrade.

- Reakcja rynku jest właściwa, biorąc pod uwagę gwałtownie rosnącą niepewność. Myśl o zmuszeniu sojusznika do oddania terytorium spowoduje szkody geopolityczne, których naprawa zajmie lata - powiedział Michael O’Rourke, główny strateg rynkowy w JonesTrading.

Ostatni spadek na giełdach pokazuje, jak szybko mogą się zmieniać nastroje na rynkach, silnie nastawionych na ryzyko.

Czytaj też: Europa wstrzymuje umowę handlową z USA

Mieszane nastroje wśród inwestorów

Ankieta przeprowadzona przez Bank of America przed weekendową eskalacją nastrojów wykazało, że zarządzający funduszami byli najbardziej optymistyczni od lipca 2021 r., podczas gdy poziom zabezpieczenia przed korektą spadł do najniższego poziomu od ośmiu lat.

- Stopień optymizmu, maksymalna ekspozycja na ryzyko i niedostateczna ekspozycja na zabezpieczenie i gotówkę, w rzeczywistości wpływa na nastroje inwestorów. To w dużej mierze odpowiada za obecną realizację zysków. Większość inwestorów nie jest przesadnie zaniepokojona wzrostem rentowności japońskich obligacji ani sytuacją geopolityczną - powiedział David Kruk, dyrektor ds. handlu w La Financiere de l’Echiquier.

Strateg Barclays, Emmanuel Cau ocenił, że niekonsekwentna polityka USA może wzmocnić nastawienie "sprzedaj Amerykę" wśród globalnych inwestorów.

Allianz Global Investors wskazuje, że ryzyko eskalacji wojny handlowej między największymi gospodarkami świata jest znacznie wyższe w porównaniu z sytuacją po tzw. dniu wyzwolenia po wprowadzeniu ceł i oczekuje, że skorzystają na tym metale szlachetne.

Stratedzy Goldman Sachs przewidują, że w nadchodzących miesiącach amerykańskie akcje spółek opartych o wartość osiągną wyniki lepsze od oczekiwanych. Przyczynią się do tego duże spready wycen, przyspieszający wzrost gospodarczy i przyjazna polityka pieniężna.

Wyniki finansowe spółek

Inwestorzy z USA rozpoczęli tydzień z szeregiem danych istotnych dla rynków, takich jak aktualizacja amerykańskiego PKB za trzeci kwartał, odczyty PMI za styczeń oraz raport o wydatkach konsumpcyjnych PCE. W poniedziałek giełdy w USA były nieczynne z powodu obchodów Dnia Martina Luthera Kinga Jr.

Sezon wyników finansowych również nabiera rozpędu. Netflix publikuje raport finansowy za IV kw. po zamknięciu sesji we wtorek, podczas gdy gigant przemysłowy 3M spadł o 5 proc., pomimo nieznacznego przebicia kwartalnych szacunków zysków.

Netflix złożył zmienioną, gotówkową umowę kupna studia i serwisu streamingowego Warner Bros. Discovery Inc., walcząc z Paramount Skydance Corp. o przejęcie jednej z najbardziej znanych hollywoodzkich firm rozrywkowych - podała agencja Bloomberga.

Netflix, który wcześniej zgodził się zapłacić 27,75 USD za akcję w gotówce i akcjach za aktywa Warnera, zapłaci pełną kwotę gotówką. Warner Bros. planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu zatwierdzenia umowy. Data głosowania nie została jeszcze ustalona.

Według danych zebranych przez LSEG spośród 33 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały do piątku kwartalne raporty, 84,8 proc. przewyższyło oczekiwania analityków.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zwyżkują o 1,83 proc. do 60,53 za baryłkę, a marcowe futures na Brent spadają o 0,13 proc. do 63,86 USD/b.

OGLĄDAJ: TVN24 HD