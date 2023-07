Dolar spadł poniżej psychologicznej granicy. Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy

Dolar amerykański w czwartek o poranku kontynuuje spadki po lepszych od oczekiwań danych o inflacji w USA. Kurs USD/PLN po raz pierwszy od lutego 2022 roku spadł poniżej 4 złotych. Złoty zyskuje również względem euro.

W piątek około godz. 8.30 euro kosztowało około 4,44 zł. Za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,98 zł. Z kolei frank szwajcarski kosztował 4,60 zł.

Dolar amerykański w dół

"Po wczorajszej publikacji w USA danych na temat CPI w czerwcu (spadła z 4 proc. do 3 proc.) słabł amerykański dolar. Kurs USD/PLN spadł poniżej 4 zł po raz pierwszy od lutego 2022 (-1,03 proc.). Zmiana kursu euro względem polskiej waluty była niewielka (+0,07 proc.)" - czytamy w porannym komentarzu Oanda TMS Brokers.

O znaczącym umocnieniu złotego do dolara napisał też Patryk Pyka, analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion. "Kurs po ponad rocznej przerwie ponownie zameldował się poniżej psychologicznej bariery 4 USD/PLN" - zwrócił uwagę.

W ocenie ekonomistów PKO BP "brak wyraźnej reakcji na kursie EUR/PLN po mocno ciążącym dolarowi spadku amerykańskiej inflacji sugeruje, że potencjał do dalszego umocnienia złotego w krótkim terminie ulega już wyczerpaniu". "Poprawa na saldzie rachunku obrotów bieżących w maju nie będzie tak wyraźna jak w poprzednich miesiącach (odczyt salda poznamy w piątek), co nie będzie już istotnie wspierać polskiej waluty, a wzrost oczekiwań na pierwszą obniżkę stóp NBP już we wrześniu zacznie według naszej oceny oddziaływać na niekorzyść złotego. Stąd na zakończenie tygodnia oczekujemy wzrostu kursu EUR/PLN powyżej 4,45" - prognozują przedstawiciele największego banku w Polsce.

"Złoty pozostaje natomiast stabilny, oscylując w relacji do euro wokół poziomu 4,44 i mimo iż presja płynąca z rosnących notowań eurodolara powinna wspierać wycenę walut rynków wschodzących, to uważamy, iż przed kursem EUR/PLN kolejna spokojna sesja" - czytamy w komentarzu Banku Millennium.

Inflacja w USA

Ceny konsumpcyjne w USA w czerwcu 2023 roku wzrosły o 3 proc. rok do roku i o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Inflacja spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch lat.

"Zgodnie z odczytem, inflacja CPI spadła w czerwcu do poziomu 3 procent r/r, z kolei inflacja bazowa obniżyła się do 4,8 procent r/r. Oba odczyty okazały się niższe od rynkowych prognoz, co wyraźnie poprawiło nastroje rynkowe" - napisał Patryk Pyka.

"Kolejne pozytywne zaskoczenie niewątpliwie cieszy, jednak warto pamiętać, że okres najbardziej dynamicznej fazy dezinflacji jest już za nami. W kolejnych miesiącach inflacja CPI w USA będzie oscylować wokół poziomu 3 procent i najprawdopodobniej przełamie tę barierę dopiero w pierwszej połowie 2024 r." - zaznaczył analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

Dom Maklerski XTB zwrócił uwagę, że mocniejsze od oczekiwań hamowanie inflacji wywołało euforię na rynku "i pobudza spekulacje, że Fed (odpowiednik Narodowego Banku Polskiego - red.) może podnieść stopy jeszcze tylko jeden raz".

