Deutsche Bank w tarapatach. Pogorszenie nastrojów widać na polskiej giełdzie

Ponowne pogorszenie nastrojów wokół banków oraz słabsze od oczekiwań wyniki Dino Polska sprawiły, że główne indeksy w Polsce poszły w dół - przekazał Dominik Osowski z BM BNP Paribas. Jego zdaniem w kolejnych dniach na rynek wpłyną informacje z europejskiego sektora bankowego oraz wyniki kluczowych spółek.

- W piątek na rynku krajowym oraz na rynkach europejskich panują negatywne nastroje, które ponownie zostały zdominowane obawami o sektor bankowy. Uwaga inwestorów przeniosła się tym razem ze Szwajcarii do Niemiec, gdzie notowania Deutsche Banku spadają o kilkanaście procent. Rynek boi się, że największy niemiecki bank może popaść w tarapaty, a katalizatorem tych obaw był mocny wzrost CDS-ów, czyli kosztów ubezpieczenia od niewypłacalności emitenta. Te spadki przekładają się na cały europejski sektor bankowy oraz na zniżki kursów banków z GPW, które z kolei ciągną w dół główne, krajowe indeksy - stwierdził w rozmowie z PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Dominik Osowski.

Analityk wskazał, że oprócz banków w WIG20 mocno tanieją akcje Dino Polska, które opublikowało wyniki za IV kw. 2022 r. - Wyniki były poniżej konsensusu i reakcja kursu jest znacząca – wskazał analityk.

Osowski wśród pozytywnie wyróżniających się akcji z WIG20 wskazał walory Grupy Kęty oraz CD Projekt. - Grupa Kęty również opublikowała wyniki (za 2022 rok) i reakcja rynku jest pozytywna. Dobrze radzi sobie również CD Projekt, który przez kilka ostatnich sesji był na minusie i w piątek, na trudnym rynku, jego kurs odbija – powiedział.

Odnosząc się do perspektywy kolejnych dni, analityk wyróżnił dwa czynniki, które - jego zdaniem - będą wpływały na rynek. - Generalnie można oczekiwać podwyższonej zmienności, a kluczowe będą informacje z sektora bankowego, w tym głównie Deutsche Banku. Drugim czynnikiem będą napływające ze spółek wyniki finansowe, gdyż sezon ich publikacji trwa. Dlatego też ciężko jest wskazać jeden kierunek indeksów, gdyż wszystko zależy od tego, co w otoczeniu rynku będzie się działo - wskazał analityk BM BNP Paribas.

Ok. godz. 14.45 WIG20 spada o 2,32 proc. do 1666 pkt., a WIG idzie w dół o 1,9 proc. do 55 889 pkt. Zniżkują również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 1,14 proc., a mWIG40 o 1,28 proc. Obroty na szerokim rynku wynoszą 0,693 mld zł, a z tego 0,599 mld przypada na spółki z WIG20.

W Europie na głównych rynkach panują negatywne nastroje. DAX spada o 2,1 proc., CAC40 idzie w dół o 2 proc., a brytyjski FTSE250 zniżkuje o 1,3 proc.

Kontrakty terminowe na S&P500 spadają o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosną 2 z 15 indeksów. W górę idą WIG-Gry (+0,7 proc.) i WIG-Budownictwo (+0,15 proc.). Największe spadki notują natomiast WIG-Górnictwo (-2,7 proc.), WIG-Banki (-2,5 proc.) oraz WIG-Paliwa (-1,7 proc.) i WIG-Energia (-2,1 proc.).

W WIG20 na plusach znajdują się akcje tylko kilku spółek, z których najmocniej, podobnie jak na początku sesji rosną walory Grupy Kęty (+0,6 proc) oraz CD Projekt (+1,8 proc.). Grupa Kęty miała w 2022 r. 5,93 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 1,03 mld zł zysku EBITDA, 865,2 mln zł EBIT oraz 679,7 mln zł zysku netto. Zysk netto j.d. wyniósł 678,4 mln zł. W okolicach poziomu odniesienia znajdują się natomiast kursy Allegro, Asseco Poland oraz LPP.

Z blue chipów najmocniej w dół idzie kurs Dino Polska (-5,9 proc.), którego kurs cofa się z ustanowionych w bieżącym tygodniu historycznych maksimów. Dino opublikowało nieco słabsze od konsensusu wyniki za IV kw. 2022. Jak wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki, zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w IV kwartale 2022 roku 328,2 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 339,9 mln zł zysku netto. EBIT wyniósł 437,7 mln zł i był 5,5 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 463,4 mln zł. Wynik EBITDA grupy wyniósł 518,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 542,9 mln zł EBITDA.

W gronie najmocniej zniżkujących akcji z WIG20 są walory Kruka (-3,3 proc.) oraz banków, z których najmocniej zniżkują PKO BP (-3,6 proc.) oraz Pekao (-3 proc.). Relatywnie mocniejszy od sektora oraz indeksu jest Alior (-1 proc. do 34,11 zł), dla którego analityk Erste Group Łukasz Janczak podwyższył rekomendację do "kupuj" z "akumuluj". Cena docelowa akcji została wyznaczona na 45,10 zł.

W WIG20 mocno w dół idą także kursy spółek z szeroko rozumianego sektora surowcowego. JSW spada o 2,5 proc., PKN Orlen - o 1,9 proc., a KGHM - o 2,7 proc. Akcjom KGHM nie pomagają zniżkujące o 1,5 proc. ceny miedzi, dla których jest to pierwsza spadkowa sesja po sześciu dniach wzrostów pod rząd.

W mWIG40 w tej fazie sesji rośnie tylko kurs Budimeksu (+1,1 proc.), a Bumech i 11 bit studios notowane są w okolicach poziomów odniesienia. Kursy Bumechu i 11 bit studios utrzymują się w trendach bocznych, jednak budujących się odpowiednio w okolicach 5-cio miesięcznych minimów i 5-cio miesięcznych maksimów. 11 bit studios wypracował w czwartym kwartale 2022 roku 2,9 mln zł zysku netto. Średnia prognoz analityków wynosiła 3 mln zł. Wynik EBITDA firmy w czwartym kwartale to 5,3 mln zł. Był on o 29 proc. wyższy od konsensusu i 60 proc. niższy niż rok wcześniej. Najsłabsze w mWIG40 są natomiast akcje Banku Millennium (-3,8 proc.), a po ok. 3,3-3,6 proc. w dół idą walory Bogdanki oraz Grupy Pracuj. Kurs Bogdanki testuje lokalne minimum z końca grudnia ’22.

Po wzrostach z początku sesji, w kolejnych godzinach piątkowego handlu cofnął się kurs Ciechu (-0,6 proc.), jednak znajduje się w okolicach 52-tygodniowych maksimów. Znormalizowana EBITDA Ciechu w IV kw. 2022 roku wyniosła 372 mln zł wobec 333,3 mln zł konsensusu PAP Biznes. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 332,5 mln zł wobec 233,1 mln zł, które zakładał konsensus. Jak poinformował prezes Ciechu Dawid Jakubowicz podczas piątkowej telekonferencji dla analityków, spółka chce osiągnąć w 2023 roku wyniki porównywalne do tych z 2022 roku, ale to będzie rok bardzo zmienny, pojawia się wiele wyzwań, m.in. widzi on rosnącą presję na spadek cen sody kalcynowanej.

W sWIG80 liderem wzrostów od początku sesji są akcje Sanoka (+10 proc.), których kurs testuje 52-tygodniowe maksima. Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w IV kwartale 2022 roku wyniósł 14,21 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w tym okresie 1,7-8,2 mln zł zysku netto. Jak poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej, Sanok Rubber Company prowadzi rozmowy dotyczące dwóch projektów akwizycyjnych.

W gronie liderów wzrostów z tego segmentu rynku są także akcje Toya (+8 proc.), dla których jest to najmocniejsza sesja w marcu. Skalę wzrostów z początku sesji utrzymały akcje Erbudu (+3,3 proc.), którego spółka zależna podpisała umowę za 16,4 mln euro na realizację dwóch kompleksów mieszkaniowych. Po drugiej stronie tabeli notowań z sWIG80 są walory R22 (-4,5 proc.) oraz Kogeneracji (-4,3 proc.). O 3,4 proc. zniżkuje natomiast kurs Ryvu Therapeutics, dla którego jest to trzecia spadkowa sesja pod rząd. Spółka w czwartym kwartale 2022 r. miała 2,2 mln zł EBITDA oraz 0,7 mln zł straty EBIT. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) wyniósł 5,6 mln zł, a zysk EBIT 2,7 mln zł.

