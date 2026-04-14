Rynki

Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach

Dopóki przez cieśninę Ormuz nie będzie mogła przepływać znacząca liczba statków, ceny ropy pozostaną wysokie i może dojść do ich kolejnego wzrostu - przekazał minister energii USA Chris Wright.

- W bardzo długiej perspektywie na pewno ceny spadną, ale dopóki nie będzie znaczącego ruchu statków przez cieśninę Ormuz, będziemy obserwować wysokie ceny, a może nawet (ich) wzrost - podkreślił minister.

Jak dodał, ceny ropy osiągną "szczytowe" wartości "w ciągu najbliższych kilku tygodni".

Minister energii o cenach ropy

Pytany, czy ceny mogą rosnąć, odparł: - To zależy od tego, jak będzie toczył się konflikt, ale jest bardzo prawdopodobne.

- Ale kiedy konflikt się zakończy i energia znów zacznie płynąć, zacznie się presja spadkowa. Ale to zajmie trochę czasu. Im dłużej będzie trwał konflikt, tym dłuższe będzie odbicie - zaznaczył minister podczas forum Semafor World Economy w Waszyngtonie.

We wcześniejszych wywiadach szef resortu sugerował, że ceny paliwa w USA spadną do lata.

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek, że tego dnia o godz. 16 czasu polskiego zaczęła się blokada irańskich portów w reakcji na fiasko negocjacji z Iranem. Ma ona dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.

Wright poinformował też, że w Wenezueli w ciągu mniej więcej trzech miesięcy, począwszy od 3 stycznia, gdy amerykańskie siły ujęły tamtejszego przywódcę Nicolasa Maduro, produkcja ropy wzrosła o 25 proc. Od tego czasu na rynku sprzedano ponad 150 mln baryłek wenezuelskiej ropy.

Po objęciu władzy w Wenezueli przez Delcy Ridriguez Waszyngton złagodził sankcje na wenezuelski sektor naftowy, a tymczasowy rząd w Caracas zliberalizował dostęp zagranicznych firm do bogatych złóż ropy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Chip Somodevilla/Getty Images

Ropa naftowaceny ropyDonald TrumpUSACieśnina OrmuzIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
