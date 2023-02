Kulczyk chce wycofać z giełdy Ciech

czytaj dalej

W Wielkiej Brytanii trwa prawna batalia pomiędzy Lidlem a Tesco z powodu żółtego okręgu na niebeskim tle - informuje "The Guardian". Lidl oskarżył swojego większego rywala, że ten posługuje się podstępem używając takiego zestawienia do informowania o niższych cenach dla członków programu premiowego. Lidl argumentuje, że to jego kolory i oznaczenie.