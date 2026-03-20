Rynki

Złoto odbija po czwartkowym tąpnięciu

Konflikt na Bliskim Wschodzie i atak na "gazowe serce Iranu". Relacja Sebastiana Napieraja
Ceny złota w piątek zaczęły rosnąć po czwartkowym spadku w okolice 4590 dolarów za uncję. Mimo piątkowego odbicia, kruszec wciąż zmierza ku trzeciemu z rzędu tygodniowemu spadkowi, pozostając pod presją silnego dolara oraz utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych.

Cena spot złota wzrosła o 1,5 procent do 4717,49 dolarów za uncję o godzinie 05.30 GMT, odbijając się od blisko dwumiesięcznego minimum osiągniętego w poprzedniej sesji.

Nicholas Frappell, globalny szef rynków instytucjonalnych w ABC Refinery, cytowany przez Reuters, ocenił, że "złoto utrzymało ważne techniczne poziomy wsparcia w ujęciu tygodniowym i może zobaczyć odbicie do poziomu, na którym wcześniej nastąpiło wybicie - około 4800 dolarów".

Mimo piątkowego wzrostu, kruszec stracił w tym tygodniu ponad 6 procent, a jego cena spadła o ponad 10 procent od czasu amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran z 28 lutego.

Szczególnie silna przecena miała miejsce w czwartek około godziny 18, gdy złoto osiągnęło poziom 4591,19 dolarów za uncję, notując około 6-procentowy spadek w ciągu dnia.

Silny dolar i polityka Fed pod presją rynku

Dolar amerykański pozostaje jedną z głównych "bezpiecznych przystani" na rynku walutowym, umacniając się o ponad 2 procent od początku miesiąca. Tymczasem Rezerwa Federalna w środę utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie - podobnie jak większość banków centralnych krajów rozwiniętych - i wskazała, że presja inflacyjna może się utrzymać.

Zgodnie z danymi z narzędzia FedWatch CME, kontrakty terminowe na stopy procentowe pokazują, że inwestorzy widzą niewielkie szanse na obniżkę stóp Fed w tym roku.

Złoto postrzegane jest jako zabezpieczenie przed inflacją, jednak utrzymujące się wysokie stopy procentowe ograniczają jego atrakcyjność, ponieważ zwiększają opłacalność aktywów przynoszących odsetki. Dodatkowo, silniejszy dolar podnosi cenę złota dla inwestorów spoza USA.

- Po wyraźnym osłabieniu w trakcie konfliktu na Bliskim Wschodzie uczestnicy rynku byli bardziej skłonni do sprzedaży niż do zakupów złota i czekali na potwierdzenie swoich nastrojów - ocenił Nicholas Frappell.

Sytuacja na rynku surowców

Ceny ropy utrzymywały się powyżej 105 dolarów za baryłkę po tym, jak w czwartek osiągnęły 119 dolarów, w związku z tym, że Iran zaatakował cele energetyczne na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump wezwał Izrael, by powstrzymał się od dalszych ataków na irańską infrastrukturę gazową. Z kolei sekretarz skarbu Scott Bessent zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą wkrótce znieść sankcje na irańską ropę przechowywaną na tankowcach.

Na rynku metali szlachetnych cena spot srebra wzrosła o 1,2 procent do 73,75 dolarów za uncję. Platyna zyskała 2,1 procent, osiągając 2012,95 dolarów, natomiast pallad podrożał o 2,2 procent, do poziomu 1478,78 dolarów.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: Reuters

