Ceny srebra mocno w górę

Ceny srebra skoczyły do najwyższego poziomu od kilku miesięcy. Według BBC to skutek działań drobnych inwestorów komunikujących się na platformie Reddit, którzy nawołują do zakupu tego metalu. Wcześniej ich akcja skupowania akcji sieci sklepów GameStop sprawiła, że wielkie instytucje finansowe, które zaangażowane były w tak zwaną krótką sprzedaż, poniosły znaczne straty.