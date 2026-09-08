Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ropa coraz bliżej kluczowej bariery. Inwestorzy czekają na ważną decyzję

|
wenezuela rafineria ropa shutterstock_1045482250
USA zaatakowały trzy irańskie tankowce (6.09)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Mia Stendal/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Cena ropy naftowej na globalnych rynkach rośnie, a odmiana Brent jest coraz bliżej przekroczenia poziomu 100 dolarów za baryłkę. Inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz.

Notowania ropy naftowej na globalnych rynkach przed godziną 8.00 wyglądały następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 93,46 dol. - wyżej o 2,16 proc.
  • Brent na ICE na XI jest wyceniana po 98,08 dol. za baryłkę, wyżej o 1,11 proc.

Umowa w sprawie cieśniny Ormuz

Ropa drożeje, a inwestorzy czekają na szczegóły umowy Iranu i Omanu w sprawie zarządzania transportem morskim w cieśninie Ormuz. Iran podał, że zawarcie umowy dotyczące kontroli żeglugi przez Ormuz jest bliskie. Taki ruch może wzmocnić kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym.

Porozumienie ma zawierać szczegóły dotyczące tymczasowej bezpiecznej trasy przez cieśninę i ma być udokumentowane w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, organie ONZ. Iran i Oman negocjują warunki porozumienia od kilku tygodni, a prace mają już być w końcowej fazie - informował w poniedziałek Esmail Baghaei, rzecznik prasowy irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Gracze obawiają się jednak o poważniejsze zakłócenia w przepływie nośników energii przez cieśninę Ormuz z powodu wznowienia niedawno walk między USA a Iranem.

Zakłócenia w transporcie ropy

Tymczasem prezydent USA Donald Trump ocenił w ub. tygodniu, że prowadzona przez niego wojna z Iranem to dla kraju "drobnostka", bo nie przyniosła rekordowych ofiar takich jak np. wojna w Wietnamie. - Zrobiliśmy Wenezuelę i zrobiliśmy Iran. I cóż, straciliśmy 18 osób. W Wietnamie straciliśmy 100 tys. ludzi, a w innych konfliktach dziesiątki tysięcy - powiedział Donald Trump.

- Wiecie, my przeprowadzamy sporadyczne ataki (...) teraz nie walczymy. Nie ma żadnych walk - dodał.

Rynki coraz częściej wyceniają jednak możliwość, że konflikt na Bliskim Wschodzie się przedłuży, a analitycy Goldman Sachs już podwyższają swoje szacunki cen ropy, zakładając, że zakłócenia w transporcie ropy naftowej z tego regionu będą się utrzymywać.

Według Goldman Sachs Group Inc., cena ropy może wzrosnąć do 120 dol. za baryłkę, jeśli nasilą się ataki na transport morski na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony wskazuje, że cena ropy może wynieść 80 dol. za baryłkę, jeśli eksport surowca z Zatoki Perskiej się unormuje.

Dlaczego ropa nie przekroczyła jeszcze 100 dolarów?

Jednak mimo wznowionych napięć w regionie - ze szczególnym uwzględnieniem ataków na statki transportujące ropę - surowiec wciąż pozostaje poniżej 100 dolarów za baryłkę. Eksperci, do których dotarł Reuters, wśród przyczyn podają między innymi wzmożony transport ropy przez cieśninę Ormuz pod koniec sierpnia. W ostatnim tygodniu ubiegłego miesiąca przez Ormuz przepływało około 8-9 milionów baryłek dziennie, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim tygodniu.

Producenci w regionie korzystają również z alternatywnych tras transportu. Koncern Saudi Aramco wznowił załadunek z portu Ras Tanura nad Zatoką Perską, a Egipt podwoił go w porcie Sidi Kerir. Dodatkowo producenci spoza regionu zwiększyli swoją produkcję. Według Jaranda Rystada, założyciela Rystad Energy, producenci spoza OPEC, w tym USA, Kanada i Gujana, mają w tym roku zwiększyć wydobycie łącznie o 1,4 mln baryłek dziennie.

Chiny wykupują światową ropę

Równocześnie działania Chin pogarszają sytuację podażową. Państwo Środka dokonuje dużych zakupów tego surowca z Afryki, Kanady i Ameryki Łacińskiej, gdyż chińskie rafinerie poszukują alternatywnych dostaw ropy z bardziej odległych miejsc na świecie.

W ostatnich tygodniach chińskie rafinerie kupowały ropę z Kanady, Brazylii i Argentyny. Obecnie Chiny kupują ok. 10 mln baryłek ropy dziennie, a przed wybuchem konfliktu bliskowschodniego było to 12 mln b/d.

Analitycy wskazują, że Chiny nadal jednak dysponują ogromnymi zapasami ropy naftowej, co daje im elastyczność w dokonywaniu zakupów surowca w okresie wzrostu popytu na ropę i zwyżki jej cen. W chińskich magazynach ropy - jak wynika z szacunków rynkowych - obecnie jest co najmniej miliard baryłek tego surowca.

Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
28 min
Katarzyna Królak z KO
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
IranUSARopa naftowaceny ropyChiny
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON zapowiada klasy z obsługi dronów. "Bardzo na was liczymy"
Z kraju
Emmanuel Macron
Bruksela szykuje zmiany dla dzieci. Macron chce zakazu w całej UE
Tech
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Europejski rywal OpenAI rośnie w siłę. Wśród inwestorów jest Samsung
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut
Z kraju
samochody elektryczne
Kierowcy nie chcą zakazu aut spalinowych w Europie
Moto
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Ile zapłacą firmy za podwyżkę płacy minimalnej? Resort podał liczby
Pieniądze
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Sprzedaż mieszkań rośnie o połowę. Kupujący obawiają się skoku cen
Nieruchomości
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Ruszyły kanadyjskie cła odwetowe. Lista produktów jest długa
Ze świata
Bombardier Challenger 650
Trump zamyka amerykańskie niebo dla kanadyjskiego Bombardiera
Ze świata
samochod kierowca droga AdobeStock_964743200
Kolizja drogowa bez papierowego formularza. Kierowcy wybierają mStłuczkę
Tech
Kropka nad i - Andrzej Domański
Domański: na propozycji prezydenta zyskaliby najbogatsi
Z kraju
Susza, zmiany klimatu
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. To czeka Polskę
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
Pieniądze
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
Tech
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Sobotni rekord. 70 procent energii pochodziło z wiatru i słońca
Z kraju
los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Ceny paliw w USA pobiły wrześniowy rekord. Amerykanie ograniczają wyjazdy
Ze świata
Adam Glapiński
Wzrost o 10 miliardów w miesiąc. W co inwestuje polski bank centralny?
Z kraju
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Rakiety zamiast samochodów. Wielka zmiana w fabryce Volkswagena
Moto
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
Bezrobocie rośnie. Szacunkowe dane za sierpień
Z kraju
meta media społecznościowe
Koniec z narzuconym algorytmem. Australia planuje przełomowe przepisy
Tech
portfel pieniądze
Decyzja o stopach procentowych w środę. Eksperci gaszą nadzieje
Z kraju
OpenAI ChatGPT
Agenci OpenAI mieli przejąć serwis dla programistów
Tech
prad energia linie energetyczne shutterstock_2727236887
Ładunki wybuchowe na terenie Saksonii. Służby ujawniają szczegóły
Ze świata
shutterstock_2524535261
Popyt na pellet. Ministerstwa tłumaczą wysokie ceny
Z kraju
fabryka spawacz praca shutterstock_2710771507
Miejsca pracy w UE zagrożone. Ostrzeżenie przed Chinami
Ze świata
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
UOKiK wydał decyzje wobec czterech banków. Muszą zmienić praktyki
Z kraju
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Decyzja o wydobyciu ropy. "Cele produkcyjne na papierze"
Ze świata
Ottawa, Ontario, Kanada. 25 sierpnia 2026 r. Szeroki kąt widzenia podróżnych poza dworcem Ottawa wejścia do terminalu kolejowego pod baldachimem
Boją się ceł, ale ich chcą. Naród wyraził opinię
Ze świata
Donald Trump
Burza po wpisie Trumpa. Chodzi o nazwę amerykańskiego stanu
Ze świata
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Producent Jaguara planuje zwolnienia? Trudna sytuacja spółki
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica