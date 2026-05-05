Rynki Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają Oprac. Alicja Skiba |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 104,42 dolarów - niżej o 1,88 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 113,55 dolarów za baryłkę, w dół o 0,78 proc., po zwyżce w poniedziałek aż o 5,8 proc.

Wznowienie ataków na Bliskim Wschodzie

Inwestorzy obserwują napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie doszło do nowych starć sił amerykańskich i Iranu. Do fali wrogich działań doszło w chwili, gdy USA próbowały "oczyścić drogę" przez cieśninę Ormuz dla statków "uwięzionych" w tym rejonie.

W poniedziałek siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormuz. W rezultacie Stany Zjednoczone miały zatopić sześć z tych łodzi.

Prezydent USA Donald Trump zagroził w rozmowie z Fox News, że Iran "zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi", jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormuz.

- Mamy więcej broni i amunicji o znacznie wyższej jakości niż wcześniej – powiedział Trump. - Mamy najlepszy sprzęt. Mamy go na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są wyposażone w sprzęt. Możemy z niego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba - zadeklarował.

Jednocześnie ocenił, że - jego zdaniem - Iran stał się "znacznie bardziej podatny na wpływy" w negocjacjach pokojowych.

Analitycy przypominają, że trwający na Bliskim Wschodzie konflikt pozbawił światowe rynki paliw milionów baryłek ropy.

Ryzyko gwałtownych wzrostów

Cena benchmarkowej ropy Brent wzrosła w tym roku już o niemal 90 proc., a cieśnina Ormuz - główny szlak transportowy dla ropy i gazu - nadal pozostaje praktycznie "nieprzejezdna".

Cieśnina Ormuz jest podwójnie zablokowana - przez USA i Iran. Teheran usiłuje uniemożliwiać przepływy statków, a Waszyngton blokuje przepływanie łodzi do lub z Republiki Islamskiej. W Zatoce Perskiej widać setki statków, a ich skupiska są m.in. w pobliżu Dubaju.

- Obecne ataki wskazują na zerwanie zawieszenia broni pomiędzy USA a Iranem - uważa Saul Kavonic, starszy analityk ds. energii w MST Marquee. - Ceny ropy mogą znacząco wzrosnąć jeśli nastąpi odnowienie wojny, a zwłaszcza jeśli dojdzie do uszkodzeń infrastruktury naftowej - ostrzega.

Analitycy są pesymistami co do możliwego udrożnienia cieśniny.

- Nie spodziewam się szybkiego wznowienia przepływu dwukierunkowego statków przez cieśninę Ormuz - mówi Annop Singh, globalny szef badań żeglugi w Oil Brokerage Ltd.

- Stany Zjednoczone próbują zaprowadzić równowagę sił w cieśninie Ormuz, a Iran jest temu przeciwny - i mamy eskalację - podsumowuje.

