Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ropa dalej drożeje. Niepokój o dostawy przybiera na sile

|
ropa
USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Kalyakan/AdobeStock
Ceny ropy w Stanach Zjednoczonych w piątek podniosły się po raz kolejny. Na rynkach rosną obawy o ponowne zakłócenia dostaw po wzajemnych atakach sił amerykańskich i irańskich, które ograniczyły żeglugę w cieśninie Ormuz - donosi Bloomberg.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,4 proc. do 79,36 dolarów.

Cena Brent na ICE na wrzesień rośnie o prawie 0,1 proc. do 84,28 dolarów za baryłkę.

Amerykańskie naloty na mosty

Oba kontrakty wzrosły w tym tygodniu o prawie 12 proc., przy czym ropa Brent jest na dobrej drodze do trzeciego z rzędu tygodniowego wzrostu, a ropa WTI do drugiego tygodniowego wzrostu.

"Potencjalne zagrożenie, że Morze Czerwone stanie się kolejnym poważnym punktem zakłóceń w dostawach, dodatkowo komplikuje globalne perspektywy dla ropy naftowej" - powiedział Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.

Irańskie media podały w piątek, że siedem osób zginęło w amerykańskich nalotach na mosty w południowym Iranie. Uderzenia wymierzono w instalacje wojsk USA stacjonujących w państwach arabskich Zatoki Perskiej, w tym, jak podają Irańczycy, na bazę w Al-Tanf na południu Syrii.

Najnowsza fala uderzeń USA

Wcześniej w oświadczeniu Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) przekazało, że amerykańskie siły zbrojne zakończyły "najnowszą dużą falę uderzeń przeciwko Iranowi", atakując kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu.

Po raz pierwszy od czasu zawieszenia walk w zeszłym miesiącu na mocy porozumienia, Stany Zjednoczone przeprowadziły w środę dwie duże fale nalotów w ciągu jednego dnia, głównie na cele w pobliżu południowego wybrzeża Iranu. W czwartek kontynuowały ostrzał.

Katar pod ostrzałem

Tymczasem ministerstwo obrony Kataru poinformowało, że jego siły zbrojne udaremniły irański atak rakietowy wczesnym rankiem w piątek.

"Bezpieczeństwo naftowe jest nadal kwestią krytyczną. Powinniśmy się martwić, a ja jestem zaniepokojony, jeśli sytuacja nie poprawi się w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział w czwartek dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol podczas spotkania Rady Stosunków Zagranicznych w Waszyngtonie.

Teheran odpowiedział pociskami i dronami wymierzonymi w amerykańskie bazy wojskowe w sąsiednich państwach, w tym ostrzałem artyleryjskim niedawno rozbudowanej bazy lotniczej w Jordanii.

Ryzyko dla konsumentów

Narastają obawy dotyczące dostaw ropy po tym, jak według źródeł Reutersa, irańskie władze zaleciły swoim sojusznikom z ruchu Huti, aby byli gotowi zamknąć szlak energetyczny przez Morze Czerwone, jeśli USA zaatakują irańską infrastrukturę energetyczną.

"Produkty rafinowane są znacznie bardziej zagrożone niż ropa naftowa" - powiedział Simon Lack, zarządzający portfelem w Catalyst Energy Infrastructure Fund, dodając, że w systemie nie ma już zbyt wiele luzu.

Rynki paliw w USA i Europie odnotowują rekordowe zacieśnienie, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów dla konsumentów.

Źródło: PAP, Bloomberg
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaCieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzieceny ropy
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Kto zapłaci za usługi opiekuńcze? Prezydent kieruje ustawę do TK
Z kraju
shutterstock_2704390369
Połowa przychodów na dekarbonizację. Nowa propozycja Brukseli
Ze świata
Donald Trump
Płać i zarabiaj. Platforma Trumpa wprowadza kontrowersyjną usługę
Ze świata
pap_20210806_36U (1)
Sprawa RARS eskaluje. Są kolejne oskarżenia
Z kraju
Lotnisko Chopina w Warszawie
Pieniądze PAŻP zablokowane. Jest skarga do sądu
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka zyska dużego udziałowca? "Prowadzimy rozmowy"
Z kraju
frank szwajcarski CHF
Zmiany dla frankowiczów
Z kraju
Jeden na jeden - Andrzej Domański
Poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapowiedź ministra
Z kraju
Osiedla mieszkaniowe w Stambule
Nieoczekiwany skutek wojny. Rośnie popyt wśród obcokrajowców
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto jest już ośmiocyfrowa
Pieniądze
Statua wolności shutterstock_1661796682
Zmiana przepisów wizowych. Surowsze regulacje
Ze świata
Minister finansów i gospodarki
Domański: nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych
Z kraju
Posiedzenie rządu w Warszawie - 14 lipca
Burza w sprawie najmu. "Najbardziej zadowolony może być biznes"
Maja Piotrowska
shutterstock_2477736445_1
Ile lat Polacy spędzą w pracy? Nowe prognozy
Dla pracownika
jagodzianki jagody bulka shutterstock_2809662765
Nie tylko jagodzianki bez jagód. Są wyniki kontroli
Z kraju
pap_20220427_0TP
Setki milionów miesięcznie. Wiceminister apeluje o wsparcie dla kluczowej agencji
Z kraju
shutterstock_2505840835
Shein traci blask. Niższa wycena i cła UE uderzają w giganta
Handel
ontroler, konsola, gry shutterstock_1695525088
Gigant wycofuje płyty. "Koniec pewnej ery"
Łukasz Figielski
Żabka
Żabka na celowniku Japonii. Mocna reakcja rynku
Z kraju
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Rekordowa inwestycja na rynku półprzewodników. "Wieloletni megatrend"
Tech
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Jest potencjał, brakuje strategii. To może "zabić" polskiego elektryka
Moto
Donald Trump
Nowe wysokie cła. "Nie ma uzasadnienia"
Ze świata
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce
Z kraju
United Airlines Newark lotnisko - EQRoy shutterstock_748280290_1
Cios w linie lotnicze. Ceny w górę
Turystyka
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Wielka przemiana energetyczna do 2040. Co nas czeka
Z kraju
shutterstock_2587626395 (1)
Dostała kontrowersyjną tablicę. "Jak to mogło przejść kontrolę?"
Ze świata
Panorama miasta Helsinek z katedrą helsińską i rynkiem, Finlandia
Chłód zamiast opalania się. Coraz chętniej wybieramy te kierunki
Turystyka
dziecko telefon komorka shutterstock_2709763561_1
Dochodzenie przeciwko TikTokowi. "Mamy bardzo poważne wątpliwości"
Tech
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Pół miliona. Rekord w hipotekach
Nieruchomości
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Chiny coraz mniej zależne od ropy. Kluczową rolę odgrywają taksówki
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica