Rynki Ropa dalej drożeje. Niepokój o dostawy przybiera na sile Oprac. Alicja Skiba |

USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Kalyakan/AdobeStock

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Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,4 proc. do 79,36 dolarów.

Cena Brent na ICE na wrzesień rośnie o prawie 0,1 proc. do 84,28 dolarów za baryłkę.

Amerykańskie naloty na mosty

Oba kontrakty wzrosły w tym tygodniu o prawie 12 proc., przy czym ropa Brent jest na dobrej drodze do trzeciego z rzędu tygodniowego wzrostu, a ropa WTI do drugiego tygodniowego wzrostu.

"Potencjalne zagrożenie, że Morze Czerwone stanie się kolejnym poważnym punktem zakłóceń w dostawach, dodatkowo komplikuje globalne perspektywy dla ropy naftowej" - powiedział Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.

Irańskie media podały w piątek, że siedem osób zginęło w amerykańskich nalotach na mosty w południowym Iranie. Uderzenia wymierzono w instalacje wojsk USA stacjonujących w państwach arabskich Zatoki Perskiej, w tym, jak podają Irańczycy, na bazę w Al-Tanf na południu Syrii.

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Najnowsza fala uderzeń USA

Wcześniej w oświadczeniu Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) przekazało, że amerykańskie siły zbrojne zakończyły "najnowszą dużą falę uderzeń przeciwko Iranowi", atakując kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu.

Po raz pierwszy od czasu zawieszenia walk w zeszłym miesiącu na mocy porozumienia, Stany Zjednoczone przeprowadziły w środę dwie duże fale nalotów w ciągu jednego dnia, głównie na cele w pobliżu południowego wybrzeża Iranu. W czwartek kontynuowały ostrzał.

Katar pod ostrzałem

Tymczasem ministerstwo obrony Kataru poinformowało, że jego siły zbrojne udaremniły irański atak rakietowy wczesnym rankiem w piątek.

"Bezpieczeństwo naftowe jest nadal kwestią krytyczną. Powinniśmy się martwić, a ja jestem zaniepokojony, jeśli sytuacja nie poprawi się w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział w czwartek dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol podczas spotkania Rady Stosunków Zagranicznych w Waszyngtonie.

Teheran odpowiedział pociskami i dronami wymierzonymi w amerykańskie bazy wojskowe w sąsiednich państwach, w tym ostrzałem artyleryjskim niedawno rozbudowanej bazy lotniczej w Jordanii.

Ryzyko dla konsumentów

Narastają obawy dotyczące dostaw ropy po tym, jak według źródeł Reutersa, irańskie władze zaleciły swoim sojusznikom z ruchu Huti, aby byli gotowi zamknąć szlak energetyczny przez Morze Czerwone, jeśli USA zaatakują irańską infrastrukturę energetyczną.

"Produkty rafinowane są znacznie bardziej zagrożone niż ropa naftowa" - powiedział Simon Lack, zarządzający portfelem w Catalyst Energy Infrastructure Fund, dodając, że w systemie nie ma już zbyt wiele luzu.

Rynki paliw w USA i Europie odnotowują rekordowe zacieśnienie, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów dla konsumentów.