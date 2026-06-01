Rynki

Miny w cieśninie Ormuz i wymiana ognia USA-Iran. Rynek ropy reaguje

USA zaatakowały cele w Iranie. Teheran odpowiedział
Ceny ropy wzrosły w poniedziałek, po tym, jak Iran i USA wymieniły się atakami, a Izrael nakazał wojskom wkroczyć głębiej na terytorium Libanu w związku z walkami z wspieranym przez Teheran Hezbollahem - informuje Reuters. Zaznacza, że doszło do tego, pomimo zawieszenia broni ogłoszonego ponad sześć tygodni wcześniej.

Kontrakty na amerykańską ropę WTI (ang. West Texas Intermediate) wzrosły z samego rana o 2,29 dolara, czyli 2,62 proc., do 89,65 dolara za baryłkę (stan na 04:36 czasu uniwersalnego GMT). Notowania ropy Brent (wydobywanej z Morza Północnego) zwyżkowały o 2,05 dolara, czyli 2,25 proc., do 93,17 dolara za baryłkę.

Malejące nadzieje na szybkie porozumienie

Zaostrzenie walk, do którego doszło tuż po tym, jak Stany Zjednoczone gościły w piątek w Waszyngtonie rozmowy pokojowe między Izraelem a Libanem, osłabiło oczekiwania, że ​​USA i Iran mogłyby wkrótce ogłosić przedłużenie porozumienia o zawieszeniu broni, które w piątek spowodowało spadek cen ropy Brent i WTI o odpowiednio 1,8 proc. i 1,7 proc. .

Konflikt izraelsko-libański był najszerszym następstwem wojny z Iranem. Rozpoczął się 2 marca, kiedy Hezbollah rozpoczął ostrzał rakietowy i dronowy Izraela przez granicę, aby wesprzeć swojego sojusznika, Iran. Obie strony osiągnęły zawieszenie broni w połowie kwietnia, jednak nadal dochodzi do wymiany ognia.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek, że wkrótce podejmie decyzję w sprawie proponowanego porozumienia o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem, ogłoszonego na początku kwietnia. Da to negocjatorom więcej czasu na znalezienie trwałego zakończenia konfliktu i rozwiązania sporu dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Izrael odegrałby kluczową rolę w takim porozumieniu, a Iran wielokrotnie powtarzał, że Hezbollah musi zostać w nie włączony.

Rosnące obawy o wciąż zablokowaną cieśninę Ormuz

Tymczasem, jak zauważył w swojej nocie analityk IG Tony Sycamore, narastają obawy dotyczące kopalni na kluczowym szlaku transportu ropy i gazu w cieśninie Ormuz. Może to spowolnić proces ponownego otwierania cieśniny i oznaczać, że odciążenie rynku ropy naftowej nastąpi wolniej, nawet po jej ponownym otwarciu.

- Nawet jeśli uda się osiągnąć porozumienie, nie zapewni ono napływu dostaw - powiedział Sycamore.

Dziennikarz Axios poinformował w piątek na platformie X, że Iran wcześniej w tym tygodniu rozmieścił w cieśninie kolejne miny, niedługo po tym, jak sekretarz obrony USA Pete Hegseth ostrzegł, że takie działania naruszałyby zawieszenie broni.

Narada w Situation Room. Trump zdecyduje

TVN24

Ormuz jest kanałem przesyłowym dla około jednej piątej światowego przepływu ropy naftowej i gazu, a Iran skutecznie zamknął go od czasu rozpoczęcia konfliktu w lutym, kiedy to Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki.

Obawy o podaż przeważyły ​​nad słabymi danymi gospodarczymi z Chin opublikowanymi w weekend, które pokazały zahamowanie aktywności w fabrykach. To spotęgowało obawy, że druga co do wielkości gospodarka świata traci dynamikę, obciążona spadkiem eksportu i presją kosztów.

Źródło: Reuters
Tagi:
Ropa naftowaIranIzraelUSAKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
