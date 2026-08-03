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Ropa najtańsza od kilku tygodni. W tle Iran, Huti i decyzja Trumpa

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Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Ceny ropy spadły w poniedziałek o 4 - 5 procent, osiągając najniższy poziom od trzech tygodni - przekazał Reuters. To reakcja rynku na decyzję Donalda Trumpa o wstrzymaniu kolejnego ataku na Iran i powrót nadziei na przywrócenie transportu surowca z regionu Zatoki Perskiej.

Kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały w poniedziałek o ok. 4 dolary. (czyli nieco ponad 4 proc.) do niecałych 84 dolarów za baryłkę. Brent był na dobrej drodze do najniższego od 13 lipca zamknięcia notowań co jednak ostatecznie się nie udało.

Z kolei cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) spadła o ok. 4,3 dolara (czyli o ok. 5 proc.) w okolice 80 dol. za baryłkę.

Trump: teraz rozmawiamy z nimi w formie negocjacji

Iran oświadczył w poniedziałek, że nie prowadzi żadnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi i nie planuje żadnych spotkań, zaprzeczając słowom Donalda Trumpa. Amerykański prezydent twierdził wcześniej, że jeszcze tego samego popołudnia mają odbyć się rozmowy, co miało być powodem odstąpienia od planowanych ataków.

W miniony weekend Trump po raz kolejny powtórzył schemat obserwowany w ostatnich pięciu miesiącach: zapowiadał "potężne ataki" na Iran, by w ostatniej chwili z nich zrezygnować.

- Czy wolałbym zawrzeć umowę? Nie zamierzam zabijać ludzi - powiedział Trump w niedzielę na pokładzie Air Force One. - Teraz rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynamy jutro po południu - powiedział, nie podając miejsca ani uczestników takich rozmów.

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Iran zaprzecza kolejnym rozmowom

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei odrzucił te twierdzenia. Podkreślił, że nie trwają żadne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i nie zaplanowano żadnych spotkań. Dodał, że Iran nie zamierza w najbliższych dniach przyjmować zagranicznych delegacji ani wysyłać swoich negocjatorów za granicę.

Tymczasem w USA Trump ponownie zaapelował w poniedziałek do koncernów naftowych o obniżenie cen paliw dla amerykańskich konsumentów. Skrytykował przy tym prezesa Chevrona Mike'a Wirtha za to, że nie docenia działań jego administracji na rzecz wsparcia sektora naftowego.

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Zmiana kursu statków

Jak przekazał Reuters sześć supertankowców pływających pod saudyjską banderą zmieniło w ostatnich dniach kurs w Zatoce Adeńskiej i kieruje się w stronę południowej Afryki. Jest to reakcja na groźby wspieranego przez Iran ruchu Huti w Jemenie, który zapowiedział ataki na saudyjską flotę.

W miniony weekend dwa tankowce przewożące saudyjską ropę przepłynęły przez cieśninę Bab al-Mandab, łączącą Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Jednocześnie ruch w cieśninie Ormuz między Iranem a Omanem spowolnił po doniesieniach o atakach na statki handlowe.

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Przed rozpoczęciem amerykańskich i izraelskich bombardowań Iranu 28 lutego przez cieśninę Ormuz przechodziło około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W innym regionie Bliskiego Wschodu iracki, państwowy koncern paliwowy o nazwie SOMO zaoferował klientom znaczące rabaty na sierpniowe dostawy ropy Basrah. Ma to zachęcić odbiorców do odbioru ładunków z terminali znajdujących się wewnątrz cieśniny Ormuz - wynika z dokumentu, z którym zapoznał się Reuters.

Najwięksi producenci ropy na świecie

Według amerykańskich danych energetycznych Rosja była w 2025 roku trzecim największym producentem ropy na świecie po USA i Arabii Saudyjskiej. Kraj należy również do grupy OPEC+, zrzeszającej państwa OPEC i ich sojuszników.

Zakłócenia eksportu z rejonu Zatoki Perskiej, Rosji i Kazachstanu, spowodowane konfliktami w Iranie i Ukrainie, sprawiły, że kolejne miesięczne podwyżki limitów wydobycia przez OPEC+ nie przełożyły się w tym roku na większą podaż ropy na światowym rynku.

W niedzielę OPEC+ zatwierdził zwiększenie limitu wydobycia ropy od września o około 188 tys. baryłek dziennie.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim WschodzieIranUSADonald TrumpRosjaCieśnina OrmuzMorze Czerwone
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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