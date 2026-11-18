Rynki Spadek cen ropy. Rynek reaguje na dane z USA Oprac. Wiktor Knowski |

Magierowski: o wyniku wyborczym zdecydowała drożyzna, ceny paliw i wojna w Iranie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ceny ropy ok. godziny 8.30 wyglądają następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 82,96 dol. - niżej o 1,73 proc.

Brent na ICE na I 2027 jest wyceniana po 91,81 dol. za baryłkę, w dół o 1,43 proc. i po niewielkim wzroście notowań we wtorek.

Zarówno Brent, jak i WTI zdrożały od początku roku o około połowę. Ropa Brent w listopadzie straciła na razie ok. 1/5 swojej wartości.

Wzrost zapasów ropy w USA

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w najnowszym raporcie, że zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,3 mln baryłek.

Większe są też zapasy benzyny i paliw destylowanych. Zapasy benzyny za Oceanem wzrosły o 5,1 mln baryłek, a zapasy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego wzrosły o 351 tys. baryłek. Oficjalne dane o zapasach ropy i jej produktów w USA inwestorzy poznają w środę.

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie

Amerykańskie myśliwce zaatakowały we wtorek wyrzutnie rakietowe na irańskiej wyspie Keszm położonej w cieśninie Ormuz - informowała agencja AFP, powołując się na źródło w armii USA. Uderzenie sił USA na Keszm było "uzasadnioną samoobroną" i było odpowiedzią na "atak wymierzony w amerykański personel i interesy" - dodało źródła AFP. O amerykańskich atakach na wyspę informowały wcześniej państwowe media irańskie, zaznaczając, że nie wyrządziły one szkód w infrastrukturze cywilnej.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał zaś we wtorek rano, że zaatakował dronami amerykański system radarowy w bazie lotniczej w Bahrajnie. Władze tego państwa podały, że bezzałogowce przechwycono.

Marynarka wojenna Iranu informowała też we wtorek o czterech kolejnych tankowcach, które wpłynęły na miny w cieśninie Ormuz, co spowodowało pożary na tych jednostkach.

Napięcie w regionie utrzymuje się od końca lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. W odwecie Teheran wprowadził blokadę cieśniny Ormuz, która jest elementem głównego szlaku transportowego ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych w państwach Zatoki Perskiej. Równolegle USA prowadzą własną blokadę morską wymierzoną w gospodarkę Iranu.

Negocjacje na linii Waszyngton-Teheran

Negocjacje między USA a Iranem o zakończeniu konfliktu utknęły w martwym punkcie. Prezydent USA Donald Trump i jego urzędnicy mówili w ostatnich dniach, że nie mają zamiaru wznawiać wojny. Donald Trump oznajmił jednak, że nie potrzebuje porozumienia z Iranem.

Jednocześnie według mediów amerykańscy i izraelscy wojskowi opracowali już plan nowych nalotów na Iran, za którymi opowiada się premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Amerykańskie siły zbrojne poinformowały w poniedziałek, że na Bliski Wschód przybył lotniskowiec USS Roosevelt wraz z towarzyszącą mu grupą uderzeniową. To już trzeci amerykański lotniskowiec w tym regionie.

Analitycy informują, że zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie ma coraz mniejszy wpływ na ceny ropy naftowej. - Okresowe wybuchy walk w Zatoce Perskiej były widoczne w ciągu ostatnich 9 miesięcy i - ogólnie rzecz ujmując - ich wpływ na notowania ropy naftowej z czasem zmalał. Rynek ropy już przyzwyczaił się do tych epizodów, o ile nie nastąpi powrót do wojny totalnej - powiedział Pavel S. Molchanov, dyrektor zarządzający i analityk Raymond James & Associates Inc.