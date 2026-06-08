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Gwałtowny zwrot na rynku ropy

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ropa naftowa
Przechwycenie pocisku zaobserwowane na niebie nad północnym Izraelem podczas ataku Iranu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ded Pixto/AdobeStock
Ceny ropy naftowej spadły w poniedziałek z wcześniejszych maksimów, gdy napięcia po serii ataków między Iranem a Izraelem zaczęły słabnąć - przekazał w poniedziałek portal stacji CNBC.

Po południu kontrakty terminowe na baryłkę ropy Brent rosną o 1,39 proc. do 94,38 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na baryłkę West Texas Intermediate w USA wzrosły natomiast o 1,17 proc. do 91,60 USD.

Pierwszy taki atak od zawieszenia broni

Jak wyjaśnił portal stacji CNBC ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły o ponad 5 proc. po tym, jak Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela w odwecie za kampanię wojskową w Libanie. Był to pierwszy taki atak od czasu kwietniowego zawieszenia broni. Izrael odpowiedział, atakując cele wojskowe w zachodnim i centralnym Iranie, o czym poinformowały Siły Obronne Izraela w poście na stronie X.

>>> Pierwszy taki atak od zawieszenia broni. "Obserwujcie niebo"

Izraelskie siły zaatakowały wcześniej w niedzielę południowe przedmieścia Bejrutu, a celem były "centra dowodzenia". Irański deputowany i doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneia Ebrahim Rezaei ostrzegł wkrótce potem, że Teheran "da syjonistycznemu reżimowi zdecydowaną i bolesną odpowiedź na atak na przedmieścia".

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Trump: ja podejmuję wszystkie decyzje

- Eskalacja napięć pomiędzy Izraelem, a Iranem w ten weekend pokazuje nam po raz kolejny, jak kruche jest zawieszenie broni - powiedział Andy Lipow, prezes Lipow Oil Associates.

Do izraelskiego ataku doszło po tym, jak prezydent USA Donald Trump publicznie zapowiadał, że powie premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, by powstrzymał się przed odwetem. - Zadzwonię teraz do Bibiego i powiem mu, żeby nie odpowiadał odwetem. Każdy z nich miał swoją zabawę. Izrael miał swój atak, a Iran swój. Nie potrzebujemy kolejnego - powiedział Donald Trump portalowi Axios.

To samo mówił też gazecie "Financial Times", dodając przy tym, że Netanjahu nie będzie miał innego wyboru, niż zaakceptować ewentualny układ USA z Iranem.

- Ja podejmuję wszystkie decyzje. Netanjahu nie podejmuje żadnych decyzji - zapewnił prezydent USA.

>>> Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen

Analityk: cieśnina Ormuz może pozostać zamknięta dłużej

Analitycy przypominają, że konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do niemal całkowitego zamknięcia cieśniny Ormuz, szlaku transportowego dla ropy naftowej, gazu i innych surowców, co odcięło ich dostawy do odbiorców na całym świecie.

>>> Dlaczego cieśnina Ormuz jest tak ważna? Nie chodzi tylko o ropę

Do tego nadal istnieje kilka kwestii spornych na drodze do osiągnięcia porozumienia pokojowego, które zakończyłoby starcia zbrojne w regionie bliskowschodnim, w tym równoległe zawieszenie broni między Izraelem a Libanem.

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Ze świata

- Nasilone działania wojenne zwiększają jeszcze ryzyko geopolityczne, że cieśnina Ormuz może pozostać zamknięta dłużej niż się tego spodziewano, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo, że Iran podejmie jeszcze dodatkowe kroki odwetowe w celu ograniczenia żeglugi na Morzu Czerwonym - powiedział Lipow.

W niedzielę Centralne Dowództwo USA poinformowało o zestrzeleniu dwóch irańskich dronów szturmowych. Zagroziło to międzynarodowemu ruchowi morskiemu w cieśninie Ormuz.

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Źródło: CNBC, PAP
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Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim WschodzieUSAIranIzraelLiban
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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